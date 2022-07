in

En Medellín aún no opera el Clan del Golfo, así lo manifestó el Alcalde Daniel Quintero durante una rueda de prensa este viernes 22 de julio. Sin embargo, reveló que sí existen amenazas del grupo armado e intentos por entrar a delinquir a la ciudad.

Pese a dichas amenazas el mandatario local dio un parte de tranquilidad asegurando que las autoridades aún no han permitido su ingreso, «tenemos amenazas de intentos de entrar del Clan del Golfo, en especial en algunos corregimientos, Altavista y otros lugares, pero no ha entrado, no lo hemos dejado entrar» , agregó Quintero Calle.

Según cifras de la Administración Municipal, la capital antioqueña es la ciudad con mayor número de grupos armados organizados del país, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene el 42% de esas estructuras delincuenciales con presencia en Colombia.

Al respecto, el Alcalde señaló que las presuntas alianzas entre las autoridades y los grupos criminales que al parecer existían en anteriores administraciones, su actual gobierno las ha roto, «rompimos eso y además creamos una estrategia de cero tolerancia al homicidio en la ciudad, eso ha llevado a una reducción del 47%, lo que significa vidas salvadas» manifestó el mandatario.

Finalmente aclaró que todo acuerdo, como el ofrecimiento de recompensas, que permita retirar armas y delincuentes de las calles de Medellín siempre será una estrategia de su Alcaldía.