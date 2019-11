El City se asegura el liderato con un “gris” empate ante el Shakhtar. 1-1.

El Manchester City se aseguró concluir la primera fase de la Liga de Campeones como líder del grupo C, pese a no ser capaz de pasar este martes en casa del empate (1-1) con el Shakhtar Donetsk, en un encuentro en el que el dominio del conjunto inglés no fue suficiente para contrarrestar la velocidad del brasileño Teté, que guió a su equipo a la conquista de un valioso punto.

Pese a que el campeón ucraniano es un equipo al que le gusta tocar el balón, en esta ocasión ni tan siquiera hizo intención de discutir la posesión del esféricos a un Manchester City, que monopolizó la pelota desde el arranque del partido.

Algo que no pareció inquietar al técnico del Shakhtar, el portugués Luís Castro, que tenía otros planes para su equipo.

Y es que si los de Pep Guardiola fueron los dueños del balón, las mejores ocasiones en la primera mitad fueron para el equipo ucraniano, que encontró en la velocidad del brasileño Teté la fórmula para llevar el peligro al área inglesa.

De hecho, Teté pudo adelantar a los quince minutos de juego a los visitantes en el marcador, tras un grave error del portero del Manchester City Ederson, que permitió a su compatriota plantarse sólo en el área al fallar en su intento de cortar con los pies un balón en largo.

Pero cuando todo parecía propicio para el 0-1 surgió imponente la figura de Fernandinho, que despejó con la punta de la bota el remate de Teté cuando el balón ya se encaminaba al fondo de las redes.

Un susto que no aceleró el pulso del Manchester City, que siguió a lo suyo, moviendo el balón de lado a lado del campo hasta encontrar el resquicio necesario para superar a la zaga ucraniana.

Pero si el juego del City careció, extrañamente, en los metros finales de la velocidad y precisión necesaria para crear claras ocasiones de gol, más allá de algún que otro remate que atajó sin problemas el guardameta del Shakhtar, la celeridad de Teté hizo soñar de nuevo a los ucranianos a los 27 minutos con el gol.

Tras superar al lateral español Angeliño, que sufrió lo indecible en cada duelo con el sudamericano, Teté cedió el balón a su compatriota Júnior Moraes, que inteligentemente, esperó la llegada al área del también brasileño Alan Patrick, que con todo a su favor remató alto.

Dos buenas ocasiones en las que el Shakhtar Donetsk echó especialmente de menos a los hoy ausentes Taison, que se perdió el encuentro por lesión, y Marlos, que no jugó por sanción, sus dos máximos goleadores.

Menos traumática fue la baja por lesión en el Manchester City del delantero argentino Sergio “Kun” Agüero, que encontró un recambio de garantías en el brasileño Gabriel Jesús.

Precisamente de las botas del internacional brasileño surgió el primer gol del conjunto inglés, obra del alemán Ilkay Gundogan, que firmó a los 56 minutos el 1-0 al culminar una bonita maniobra de Gabriel Jesús en el interior del área.

Pero ni aún así se rindió el Shakhtar, que devolvió la igualada al tanteador trece minutos después, tras una fulgurante contra conducida, como no, por el velocísimo Teté.

Una acción en la que el brasileño contó en esta ocasión con la colaboración de su compatriota Dodó, que tras doblar por la banda derecha a Teté, dibujó un preciso pase para que el israelí Manor Salomon, que había ingresado en el campo apenas unos minutos antes, firmase en el 69 el gol del empate (1-1).

Tablas que a punto estuvo de deshacer en su primera intervención en el partido el español David Silva, que vio como un defensor visitante sacaba bajo la misma raya de gol su remate.

Una acción que dio inicio al asedio final de un Manchester City, que no tuvo el acierto para romper el empate, que permite al Shakhtar llegar a la última jornada, en la que los ucranianos recibirán en casa al Atalanta italiano, dependiendo de sí mismo para lograr el billete para los octavos de final.

Ficha técnica:

1 – Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Angeliño; De Bruyne (David Silva, m.70), Rodrigo (Foden, m.76), Gundogan; Bernardo, Gabriel Jesus y Sterling

1 – Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodó, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Teté, Kovalenko (Marcos Antonio, m.81), Konoplyanka (Solomon, m.65) y Júnior Moraes (Sikan, m.91).

Goles: 1-0, m.56: Gundogan. 1-1, m,69: Solomon

Árbitro: Slavko Vinčić (SLO). Mostró tarjeta amarilla a Fernandinho por el Manchester City.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada del grupo C de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium de Manchester.