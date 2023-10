El ciclismo de pista da protagonismo a Colombia y Brasil recupera los tronos del voleibol de playa

in

Santiago de Chile, 27 oct (EFE).- La séptima jornada de los XIX Juegos Panamericanos dejó este viernes un esprint dorado para Colombia en el medallero con el cual escaló posiciones, campeones que ratificaron su poderío, dominios que volvieron, y alguna final sorpresa.

A continuación otros hechos destacados de Santiago 2023.

1. Medallero

Colombia tuvo una jornada de alegría al obtener tres oros, dos de ellas en ciclismo de pista y la otra en el boxeo, y llegó a diez en el medallero en el que se ubica en el quinto lugar con 15 platas y 12 bronces para un total de 37.

Un medallero en el que Estados Unidos acumula ya 152 en total con 61 oros, 44 platas y 47 bronces.

2. Carlos Quezada se va a París

El tirador mexicano fue el mejor en la prueba del rifle 3×20 masculino de los Juegos Panamericanos con 452,1 puntos para ganarse la medalla de oro y conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

3. ‘La Sombra’ se agiganta

El boxeador cubano Julio César La Cruz, conocido como ‘la Sombra’ se alzó con su cuarto oro en unos Juegos Panamericanos, al derrotar al brasileño Keno Machado en la prueba de los 92 kilos, tras los títulos conseguidos en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. “Muy feliz de haber venido aquí, ganar la medalla para Cuba y mostrarle un bonito espectáculo al público de Chile”, dijo.

4. El surf tendrá que esperar

Las competencias de surf que se disputan en Playa Punta de Lobos, en Pichilemu, Región de O'Higgins ubicada a 206 kilómetros de la capital chilena, fueron suspendidas este fin de semana debido al clima. Un pronóstico de lluvia y viento para ambos días afectará las condiciones marítimas, por lo que las pruebas se retomarán el lunes 30.

5. Una final inédita

Colombia y Brasil se enfrentarán en una final del béisbol sin antecedentes en los Juegos Panamericanos. Colombianos y brasileños dejaron atrás a los grandes favoritos y avanzaron a la definición del oro. Colombia superó este viernes a Panamá (2-1) y Brasil cayó ante México (5-1) en el cierre del Súper Round.

6. Revancha azteca

El equipo mexicano de béisbol tomó revancha por Venezuela y Cuba al derrotar este viernes a los brasileños, que sorprendió a ambos favoritos de este deporte, por cinco carreras a una en el cierre de la Súper Ronda. No obstante, la victoria no le sirvió para avanzar a la final, luego de perder categóricamente ante la otra sorpresa de la competencia: Colombia.

7. Brasil recupera terreno

Las duplas brasileñas del voleibol de playa masculino y femenino se impusieron en ambas finales ante cubanos y canadienses para recuperar su hegemonía. La última vez que había ganado en ambas ramas en una misma edición fue en Guadalajara 2011.

8. México lindo y dorado

El equipo mexicano de pentatlón moderno conquistó todos los títulos de este deporte en Santiago 2023 para un total de cinco oros en las categorías de femenino y masculino individual, relevos femenino y masculino y relevos mixto. Los medallistas Emiliano Hernández, Duilio Carrillo, las hermanas Mayan y Catherine Oliver, Tamara Vega y Manuel Padilla cumplieron con un brillante desempeño.

9. Campeón mundial y doble panamericano

El ciclista colombiano Kevin Quintero ratificó su favoritismo, siendo el campeón del mundo del keirin, consagrado en agosto en Glasgow, Escocia, al ganar el oro en esta prueba en los Juegos Panamericanos para ratificar el título de Lima 2019.

10. Aprender de los errores

La dupla chilena de primos, Esteban y Marco Grimalt, cerró con un bronce en el voleibol de playa de Santiago 2023, logrando instalarse dentro del podio tras perder la opción del oro y no sucumbir como ya les había pasado en la edición de 2015. “Habíamos vivido una situación parecida en Toronto, donde no pudimos festejar nada y no queríamos que eso volviera a pasar”, dijo Marco.

Por: EFE