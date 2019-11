El CEO de Disney le responde a Scorsese sus críticas a las películas de Marvel

La pelea de Martin Scorsese con las películas de súper héroes tiene otro capítulo nuevo y ahora lo protagoniza el CEO de Disney, Bob Iger.

Scorsese no ha hecho sino “despotricar” de las películas de súper héroes y más sobre las de Marvel, que ahora están bajo el amparo de Disney. El director italo-americano ha dicho que “muchos de los elementos característicos del cine, según tengo entendido, están presentes en las películas de Marvel… Lo que no existe es la revelación, el misterio o el peligro emocional real. No hay riesgo”, tal como se puede leer en su última columna en el New York Times.

Sin embargo, esto no se quedó así y Bob le respondió de la forma más caballerosa posible. “No creo que haya visto jamás una película de Marvel. Cualquiera que haya visto una película de Marvel no podría hacer con honestidad estas declaraciones”, afirmó en una entrevista que emitió la BBC.