El centrocampista del DIM Larry Angulo suspendido cuatro fechas por lenguaje ofensivo y grosero

Larry Johan Angulo Riascos, centrocampista del Deportivo Independiente Medellín fue sancionado con dos millones ochocientos ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos ($2.808.969,oo) de multa y cuatro fechas de suspensión por recibir una segunda amonestación y emplear lenguaje ofensivo y grosero contra oficial de partido en el encuentro disputado por la séptima fecha de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional S.A. y El Equipo del Pueblo (Arts. 58-2 y 64-B del CDU de la FCF).

El Comité tuvo conocimiento de los hechos a través de los informes de los oficiales de partido. El árbitro central en su informe reporta la expulsión del jugador Larry Angulo en razón a que éste recibió una segunda amonestación.

Acto seguido, el juez central también informa, que una vez el jugador es expulsado, éste se dirige a él y al cuarto árbitro en términos injuriosos y desobligantes.

El Comité le solicitó al señor Angulo que se pronunciara sobre el particular adjuntado las pruebas que estimara pertinentes. Dentro del término otorgado el investigado señaló, entre otros, lo siguiente: “(…)Soy consciente que si bien en el encuentro deportivo del pasado sábado 29 de febrero de 2020, contra Atlético Nacional S.A., en el minuto 45+2 había cometido una conducta antideportiva que me generó una amarilla, también soy consciente que la falta cometida que generó la segunda amarilla que traía como consecuencia mi expulsión del partido no era una conducta antideportiva y mucho menos que generara amarilla, lo que a mi parecer, se evidenció una decisión del árbitro para igualar las condiciones de ambos rivales debido a que previamente había sido expulsado el jugador del equipo contrario Jefferson Duque.”

Adicionalmente, el investigado en atención a factores que se generaron en el transcurso del partido, reconoció que, al dirigirse al árbitro, empleó cierto lenguaje, pero también afirmó no haber utilizado uno de los calificativos que se señalan en el informe. Así mismo, el Comité obtuvo las imágenes oficiales del partido como elemento probatorio adicional.