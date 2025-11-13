Resumen: Centro Democrático elegirá candidato(s) para la consulta interpartidista de marzo, con fecha límite de inscripción el 6 de febrero de 2026. El partido se enfocará en alertar sobre el "neocomunismo destructor".

El CD anuncia que no habrá encuesta el 28 de noviembre

El Partido Centro Democrático ha anunciado oficialmente la hoja de ruta para la selección de sus candidatos que participarán en la consulta interpartidista programada para el mes de marzo. La colectividad se apegará al calendario electoral, cuya fecha límite para la inscripción de aspirantes es el 6 de febrero de 2026.

Para la elección de su(s) candidato(s), el partido ha determinado que utilizará cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos.

Esto le otorga flexibilidad para definir el método interno (que puede ser encuesta, convención, o acuerdo) más adecuado para designar a la persona o personas que representarán al Centro Democrático en la consulta.

Más allá del proceso interno de selección, el partido reafirmó su postura ideológica y su compromiso de cara al país.

Continuarán enfocados en explicar la inconveniencia del «neocomunismo destructor» y en la divulgación de sus propuestas para la «reconstrucción de Colombia», sentando las bases de su discurso de campaña.

