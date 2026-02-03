Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    “El caso sigue impune”: El desgarrador clamor de la familia de Kendall Stefany tras 570 días de su desaparición en San Rafael

    Los informes oficiales hablan de “avances” en la investigación; y en más de 570 días no hay respuestas

    Publicado por: SoloDuque

    “El caso sigue impune”: El desgarrador clamor de la familia de Kendall Stefany tras 570 días de su desaparición en San Rafael

    Resumen: Se cumplen más de 570 días desde aquel fatídico 11 de julio de 2024, fecha en la que la violencia golpeó doblemente a su familia: su padre, Conrado Castrillón, fue asesinado cobardemente, y su pequeña sobrina, Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, fue secuestrada.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la misma finca del municipio de San Rafael donde creció rodeado de alegrías, hoy Conrado Alberto Castrillón Ríos solo encuentra silencio y una profunda tristeza. Se cumplen más de 570 días desde aquel fatídico 11 de julio de 2024, fecha en la que la violencia golpeó doblemente a su familia: su padre, Conrado de Jesús Castrillón Morales, fue asesinado cobardemente, y su pequeña sobrina, Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, fue secuestrada.

    Desde el lugar de los hechos, Conrado alza su voz para denunciar lo que califica como una preocupante falta de eficacia en la investigación. “Han pasado más de año y medio y no nos han dado ninguna respuesta, ningún avance, ninguna pista. El caso sigue impune”, afirma con la contundencia que da el dolor de la espera.

    Conrado Alberto, tío de Kendall pide respuestas: el 11 de julio de 2024 su padre Conrado fue asesinado y su sobrina Kendall fue raptada

    Una búsqueda que no se detiene: “Ella está viva”

    Al momento de su desaparición, Kendall tenía 9 años. Hoy, a sus 11 años, su familia se niega a que su nombre se convierta en una cifra más del olvido. Para Conrado Alberto, asimilar la muerte de su padre —a quien describe como su “fundamento”— ha sido un proceso doloroso, pero la incertidumbre sobre el paradero de la niña es una herida abierta que se renueva cada mañana.

    “Nos acostamos pensando que mañana vamos a saber una respuesta… vamos a luchar y luchar porque ella está viva. Hasta el último día vamos a tener la esperanza de encontrarla”, relata Conrado en su testimonio.

    si usted ha visto a kendall o sabe de su paradero comuníquese urgente con las autoridades

    Detállela bien: si usted ha visto a kendall o sabe de su paradero comuníquese urgente con las autoridades

    Denuncia de inacción institucional3>

    La familia Castrillón cuestiona los informes oficiales que hablan de “avances” en la investigación. Según el relato del familiar, la percepción de la familia es de estancamiento absoluto tras más de 570 días de reportes sin resultados tangibles.

    El clamor es directo hacia la Gobernación de Antioquia y los organismos de investigación criminal:

    Mayor eficacia: No solo en la búsqueda de la menor, sino en el esclarecimiento del asesinato de Conrado Castrillón.

    No al olvido: Que el tiempo transcurrido no sea excusa para que el caso sea archivado o pierda prioridad.

    Investigación de campo: La familia pide que los avances que mencionan las autoridades se traduzcan en hechos que ellos puedan ver.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.