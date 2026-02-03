Resumen: Se cumplen más de 570 días desde aquel fatídico 11 de julio de 2024, fecha en la que la violencia golpeó doblemente a su familia: su padre, Conrado Castrillón, fue asesinado cobardemente, y su pequeña sobrina, Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, fue secuestrada.

“El caso sigue impune”: El desgarrador clamor de la familia de Kendall Stefany tras 570 días de su desaparición en San Rafael

Minuto30.com .- En la misma finca del municipio de San Rafael donde creció rodeado de alegrías, hoy Conrado Alberto Castrillón Ríos solo encuentra silencio y una profunda tristeza. Se cumplen más de 570 días desde aquel fatídico 11 de julio de 2024, fecha en la que la violencia golpeó doblemente a su familia: su padre, Conrado de Jesús Castrillón Morales, fue asesinado cobardemente, y su pequeña sobrina, Kendall Stefany Arbeláez Castrillón, fue secuestrada.

Desde el lugar de los hechos, Conrado alza su voz para denunciar lo que califica como una preocupante falta de eficacia en la investigación. “Han pasado más de año y medio y no nos han dado ninguna respuesta, ningún avance, ninguna pista. El caso sigue impune”, afirma con la contundencia que da el dolor de la espera.

Una búsqueda que no se detiene: “Ella está viva”

Al momento de su desaparición, Kendall tenía 9 años. Hoy, a sus 11 años, su familia se niega a que su nombre se convierta en una cifra más del olvido. Para Conrado Alberto, asimilar la muerte de su padre —a quien describe como su “fundamento”— ha sido un proceso doloroso, pero la incertidumbre sobre el paradero de la niña es una herida abierta que se renueva cada mañana.

“Nos acostamos pensando que mañana vamos a saber una respuesta… vamos a luchar y luchar porque ella está viva. Hasta el último día vamos a tener la esperanza de encontrarla”, relata Conrado en su testimonio.

Denuncia de inacción institucional3>

La familia Castrillón cuestiona los informes oficiales que hablan de “avances” en la investigación. Según el relato del familiar, la percepción de la familia es de estancamiento absoluto tras más de 570 días de reportes sin resultados tangibles.

El clamor es directo hacia la Gobernación de Antioquia y los organismos de investigación criminal:

Mayor eficacia: No solo en la búsqueda de la menor, sino en el esclarecimiento del asesinato de Conrado Castrillón.

No al olvido: Que el tiempo transcurrido no sea excusa para que el caso sea archivado o pierda prioridad.

Investigación de campo: La familia pide que los avances que mencionan las autoridades se traduzcan en hechos que ellos puedan ver.