El Carnaval de Barranquilla que reúne a artistas, actores y más celebridades colombianas, se destaca por ser una celebración en la que la alegría y los atuendos prevalecen como temática principal. Para este 2023, varios famosos no se quedaron atrás y lucieron particulares y coloridos vestuarios.

Algunos famosos postearon en sus redes sociales lo felices que fueron en este colorido carnaval:

«Me invitaron al carnaval de Barranquilla, dije que si, me preguntaron que cómo me gustaría mi vestuario, les dije algo fresco tropical muy carnavalesco , me mandaron esto, algún día te veré de frente encargado de vestuario», escribió el creador de contenido, La Liendra.

«Listas para darlo todo en la Vía 40», fue el mensaje con el que la presentadora Melissa Martínez acompañó su foto.

Este es uno de los carnavales más famoso y antiguo del país y está lleno de tradiciones y multiculturalides que se expresan a través de los diferentes desfiles, comparsas y carrozas que inundan las calles de Barranquilla.

