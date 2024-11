Miami, 31 ene (EFE).- El Carnaval de Miami 2024 tendrá como reyes de la fiesta a los integrantes del dúo cubano Gente de Zona, mientras que el artista colombo-estadounidense Danny Doya se encargó del cartel publicitario de este año, dio a conocer este miércoles Kiwanis Club of Little Havana, organizadores del carnaval.

En una rueda de prensa, el presidente de esta organización, Pablo Lau, mostró el afiche de este año realizado por Doya, un cartel que recoge el espíritu y la esencia de este festival que atrae anualmente hasta un millón de personas a la ciudad de Miami, en el sur de Florida (EE.UU).

El rey del Carnaval de Miami 2024 será Gente de Zona, compuesto por Alexander Delgado Hernández y Randy Malcom Martínez, quienes interpretarán su nuevo sencillo 'Por ahí' y serán unos de los platos fuertes de la programación musical de la próxima edición, que comenzará el próximo 10 de febrero con la elección de la Miss Carnaval.

"Estamos orgullosos de presentar el Carnaval Miami 2024 como celebración de la cultura vibrante y acogedora de la comunidad hispana", señaló Lau en la rueda de prensa.

El Carnaval de Miami abarca una serie de eventos para toda la familia, aunque el epicentro de la celebración será, sin duda, el Carnaval de la Calle Ocho, el icónico evento anual que se desarrolla en esa popular calle del barrio de La Pequeña Habana de Miami, corazón del exilio cubano, y donde actuará Gente de Zona.

Otro evento multitudinario será el Carnaval on the Mile, el festival al aire libre que desde hace 25 años se celebra en Coral Gables y que este año tendrá como invitados al percusionista peruano y ganador de un premio Grammy Tony Succar y al saxofonista de origen venezolano Ed Calle.

El Carnaval de Miami 2024, en el que se expondrá también pinturas, artesanía, fotografía y joyería, entre otros, es el gran evento benéfico anual del Kiwanis Club of Little Havana, en apoyo de los programas de desarrollo juvenil de Kiwanis Little Havana Foundation.

"Representa un impacto económico de 40 millones de dólares para artistas, vendedores y pequeñas empresas locales de toda la zona del Gran Miami", de acuerdo a la organización.

Por: EFE