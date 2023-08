El cantante Edgardo Núñez se abre paso entre los corazones rotos con «Que te vaya bien»

in

Miami, 23 ago (EFE).- El joven intérprete de música regional mexicana Edgardo Núñez le dedica a los corazones rotos el sencillo "Que te vaya bien", que está basado en la primera vez que le rompieron el corazón, cuando recién se había mudado con su madre a Phoenix (Arizona) desde su natal Sinaloa (México).

"La primera novia que tuve, pues me hizo de chivo los tamales (me fue infiel) y hasta ahora es la única que sé que me ha roto el corazón", confesó Núnez en una entrevista con EFE en Miami, ciudad que visita para promocionar este sencillo "romántico, dolidón" estrenado a comienzos de esta semana.

"Lo grabamos como si nos hayan roto el corazón, si escuchas la canción se escucha el sentimiento. Hasta casi lloramos cantándola", agregó el intérprete, con más de 8 millones de oyentes en Spotify y cuyos videos registran más de 400 millones de visualizaciones.

Acordeón en mano, Núñez dice que trabaja con disciplina para seguir abriéndose paso en el género regional mexicano, donde ha empezado a despuntar gracias a composiciones como "Billete Grande", "El Rudd" y "Loco Enamorado", éste último junto a Junior H.

"No queremos ser cosa del momento, de pegar un tiempo nada más. Queremos estar en el gusto de la gente por varios años", agrega el joven, quien a lo largo de su corta trayectoria ha colaborado con figuras como Eslabón Armado, Remmy Valenzuela y Fuerza Regida.

Siente que, tras actuar en bautizos, fiestas y bodas en Phoenix, ciudad a la que se trasladó a los 15 años, fue el año pasado cuando su música "pegó" y empezó a llenar recintos en ciudades de Estados Unidos y México, a sentirse orgulloso del "logro" de ver que la gente canta sus temas.

En la actualidad, sus canciones tienen más de 125 millones de reproducciones mensuales a través de las diferentes plataformas digitales y ha colgado el cartel de "localidades agotadas" en escenarios de California, Colorado y Carolina del Norte.

Pero el cantante de "Eres tu" no se limita solo al regional mexicano, como lo prueba "Génesis", la colaboración que hizo con el cantante de música urbana Peso Pluma y Dareyes de La Sierra (VVS), que debutó en el listado Hot 100 de Billboard.

Además, saca a colación la colaboración que hicieron el grupo Frontera con la estrella global del momento Bad Bunny ("Un x100TO").

"Qué bonito que se estén juntando diferentes estilos, diferentes, diferentes culturas, y es algo que la gente lo va a disfrutar", aseveró.

Amante también del rock y del pop, no descarta a lo largo de su carrera lanzarse a probar con esos ritmos, pues dice que respeta la música de todos y aprender de las experiencias que se le presenten.

"Si llega la oportunidad de grabar con algún músico urbano, ten por seguro que pondremos nuestro granito de arena", manifestó Nuñez, quien además toca la guitarra y otros instrumentos, además de ser el compositor de algunos de sus temas.

"Trato de dejar huella con mis canciones, que no sean cosas de momento, sino ser reconocido para toda la vida, y sé que es muy difícil pero estamos trabajando para lograrlo, con mis letras, mi música y la disciplina", manifestó.

Por: EFE