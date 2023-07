El candidato presidencial Daniel Noboa quiere sacar a Ecuador de su «momento más difícil»

in

Quito, 31 jul (EFE).- El candidato a la Presidencia de Ecuador Daniel Noboa Azín aseguró que el país está en su momento más complicado y necesita un cambio, que promete darle con la creación de empleo como eje principal para solucionar los demás problemas, incluida la inseguridad, a la que espera combatir con inteligencia, cooperación internacional, prisiones modernas y "cárceles barcaza".

Noboa es a sus 35 años el candidato más joven de los ocho que competirán por la Presidencia en estas elecciones extraordinarias y se definió en una entrevista con EFE como "un empresario con responsabilidad social, de centro izquierda".

El también exasambleísta, hijo del magnate y cinco veces candidato presidencial Álvaro Noboa, se mostró "a favor de que el Estado provea salud y educación y al mismo tiempo facilite la creación de empleo y la llegada de inversión extranjera con estabilidad social y económica".

Pese a que el próximo presidente o presidenta tendrá un mandato de menos de año y medio, Noboa afirmó que tomó la "decisión radical" de postularse porque "hoy es el momento de mayor necesidad" en empleo y seguridad.

"Es el momento más difícil", aseveró Noboa, que afirmó que lo hace por "una razón de servicio, mas no por beneficio propio" al recordar que vive de la empresa privada y no de la política, que desde pequeño vivió de cerca por la actividad política tanto de su padre como de su madre.

INCENTIVOS FISCALES AL EMPLEO

Noboa señaló que ve a México como un espejo que debe replicar la manera donde, a la vez que trata de combatir la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico, consolida un ecosistema empresarial y de inversión que le ha llevado a que revistas especializadas lo cataloguen como el mejor país de Latinoamérica para hacer negocios.

"Generando empleo, también se reduce la tasa de delincuencia común", indicó el candidato, que se presenta por la alianza ADN.

Para fomentar la creación de empleo se mostró reticente a flexibilizar la legislación laboral, y a cambio propone crear incentivos fiscales a las empresas que más contraten y reducir los costos de la vida como los precios de los combustibles y la electricidad.

También incidió en crear el marco jurídico para atraer inversión directa extranjera en sectores como construcción y comercio, pero también en agricultura, turismo y minería, que van a generar "empleo en altas cantidades".

Sobre la minería, a la que ve un gran potencial, rechazó la minería ilegal y enfatizó en que a Ecuador debe llegar una minería responsable, pero reconoció que el Estado debe cambiar la forma de distribuir esos ingresos para que la población perciba que la actividad le beneficia directamente.

"CÁRCELES BARCAZA" PARA LÍDERES CRIMINALES

En cuanto a seguridad, Noboa apuntó a crear un servicio integrado de inteligencia entre Policía y Fuerzas Armadas y anticipó un plan de 830 millones de dólares para vigilancia en la frontera, seguridad en los puertos, resguardo de barrios, control de carreteras y cooperación con Estados Unidos, Israel y la Unión Europea (UE).

Respecto a las cárceles, donde más de 400 presos han sido asesinados en distintas masacres entre bandas criminales que se disputan el control interno de las prisiones, Noboa cree conveniente aislar a los cabecillas y a los más violentos y dar reducciones de pena a quienes, con trabajo remunerado, demuestren voluntad de rehabilitación.

"No me gusta poner como ejemplo El Salvador pero sí Singapur, donde no se mueve una aguja sin que sea detectada por cámaras y escáneres", comentó Noboa, que sugiere enviar a los más peligrosos a alta mar en "cárceles barcaza".

"Han funcionado muy bien en otras partes del mundo. La barcaza sale 80 millas afuera y de esa manera no tienen comunicación, no tienen manera de saber qué es lo que está pasando y no pueden planificar delitos desde la cárcel", detalló.

CONFIANZA EN CONSENSOS

Noboa, que también prometió trabajar para que todos los estudiantes tengan acceso a la universidad, no dudó en su capacidad de consenso para sacar adelante en la Asamblea Nacional (Parlamento) las reformas necesarias, algo que afirmó haber demostrado como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

El candidato anticipó además que votará 'Sí' a la consulta nacional para cesar la extracción de petróleo del Bloque 43-ITT, uno de los yacimientos petroleros más importantes de Ecuador, situado en el Parque Nacional Yasuní, al considerar que esta operación puede volverse pronto no rentable si baja más el precio del barril de crudo.

Fernando Gimeno

Por: EFE