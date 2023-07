En 2021, la reconocida La actriz Martha Liliana Ruiz, recordada por su papel en ‘Dulce Amor’, reveló que fue diagnosticada con cáncer de lengua, por lo que tuvo que someterse a una cirugía en la que extirparían parte del órgano y que, según los médicos, tendría como consecuencia que no podría volver a hablar.

Sin embargo, recientemente, dos años después de su cirugía la actriz contó en una entrevista para Vea, que ya ha recuperado el 80% de su capacidad del habla.

“El tipo de tumor que yo tenía es uno que normalmente reincide, entonces hay que estar con mucha frecuencia, cada tres meses en controles para que, en cualquier momento, cualquier señal que haya se ataque y sea algo ambulatorio y algo muy pequeño”, se lee en la publicación.

Incluso, Martha Liliana agregó que “en este momento no hay cáncer en mi cuerpo. Dios ahorita me tiene sin ninguna célula maligna en mi cuerpo y aprovecho cada minuto, eso sí estando pendiente”.

Pero no fue tan fácil, pues el diagnostico médico sobre su condición fue desalentador: “Eso fue lo que tal vez más me dolió, porque me decían: ‘usted no va a volver a hablar’ y yo le decía al médico: ‘¿pero ni un poquito?’, y él me respondía: ‘de alguna manera su familia aprenderá a entenderla’. Yo decía: ‘no, esa no soy yo’”, explicó.

También se abrió a contar que dentro de su recuperación, el personal médico le habría dicho que debía someterse a una cirugía ‘más agresiva’, pero no se dio por vencida “Yo le dije al doctor: ‘saque de mí las células cancerígenas, y déjeme algo de lengua que yo me encargo de volver a hablar”.

De acuerdo a su relato, solo pasaron 10 días cuando la actriz “ya estaba en terapias de lenguaje, todavía tenía las suturas en la lengua. Mi mente nunca codificó que yo no iba a hablar”.

Con este reto, la actriz se demostró que nada era capaz de detenerla, aunque no fuera fácil, y es por esa templanza que hoy puede hablar con sus seres queridos.

“Hay palabras que a veces se me pegan y hay días en que hablo más enredado que otros, pero ya hasta se me olvida. Lo recuerdo con cariño porque fue un aprendizaje muy importante”.

