El ‘can pronosticador’ ya anunció ganadores en la Copa América y la Eurocopa

Resumen: Steph Furry, un adorable Welsh Corgi, se ha convertido en la nueva sensación de las redes sociales por sus certeras predicciones de los ganadores de partidos de fútbol. En TikTok, ya ha acertado los resultados de la Champions League y ahora se atreve con la Eurocopa y la Copa América. ¿Acertará también con Argentina vs Ecuador, Alemania vs España y Venezuela vs Canadá?