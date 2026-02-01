¡No se pudo en el pantanero de El Campín! Partido entre Millonarios y el DIM fue suspendido

Resumen: El encuentro entre Millonarios y el DIM por la cuarta fecha de la Liga BetPlay fue suspendido al minuto 55 debido al pésimo estado de la cancha de El Campín, afectado por las fuertes lluvias y un concierto reciente. El partido, que hasta el momento del parón se caracterizó por un nivel de juego pobre y aburrido por parte de ambos equipos, se reanudará este lunes 2 de febrero, aunque la Dimayor aún no ha confirmado el horario oficial para disputar los minutos restantes