Resumen: El encuentro entre Millonarios y el DIM por la cuarta fecha de la Liga BetPlay fue suspendido al minuto 55 debido al pésimo estado de la cancha de El Campín, afectado por las fuertes lluvias y un concierto reciente. El partido, que hasta el momento del parón se caracterizó por un nivel de juego pobre y aburrido por parte de ambos equipos, se reanudará este lunes 2 de febrero, aunque la Dimayor aún no ha confirmado el horario oficial para disputar los minutos restantes
El partido entre Millonarios y el DIM, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, tuvo que pararse al minuto 55 de la segunda parte.
La fuerte lluvia que cayó sobre la capital de la República y un concierto previo en el escenario, son los claros responsables del deplorable estado del terreno de juego.
El compromiso, en ese sentido, se terminará de jugar, si las condiciones climáticas lo permiten, este lunes, 2 de febrero.
¡No se pudo en el pantanero de El Campín! Partido entre Millonarios y el DIM fue suspendido
Sin embargo, la hora no fue establecida por parte de la Dimayor, en ese sentido, los hinchas tendrán que esperar, para saber a que horas madrugar al ver el resto del juego.
El compromiso, por ahora, va en 55 minutos y, lo mostrado, por los dos equipos, fue aburrido, sin brillo y con dos equipos, que están mostrando en el terreno de juego, por qué están en los últimos lugares de la tabla.
Más noticias del Deportico Independiente Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios