Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No se pudo en el pantanero de El Campín! Partido entre Millonarios y el DIM fue suspendido

    El partido Millonarios vs. DIM fue suspendido por mal estado de la cancha y se reanudará este lunes 2 de febrero

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡No se pudo en el pantanero de El Campín! Partido entre Millonarios y el DIM fue suspendido
    El partido Millonarios vs. DIM fue suspendido por mal estado de la cancha y se reanudará este lunes 2 de febrero. Foto: Tomada de video
    ¡No se pudo en el pantanero de El Campín! Partido entre Millonarios y el DIM fue suspendido

    Resumen: El encuentro entre Millonarios y el DIM por la cuarta fecha de la Liga BetPlay fue suspendido al minuto 55 debido al pésimo estado de la cancha de El Campín, afectado por las fuertes lluvias y un concierto reciente. El partido, que hasta el momento del parón se caracterizó por un nivel de juego pobre y aburrido por parte de ambos equipos, se reanudará este lunes 2 de febrero, aunque la Dimayor aún no ha confirmado el horario oficial para disputar los minutos restantes

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El partido entre Millonarios y el DIM, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, tuvo que pararse al minuto 55 de la segunda parte.

    La fuerte lluvia que cayó sobre la capital de la República y un concierto previo en el escenario, son los claros responsables del deplorable estado del terreno de juego.

    El compromiso, en ese sentido, se terminará de jugar, si las condiciones climáticas lo permiten, este lunes, 2 de febrero.

    ¡No se pudo en el pantanero de El Campín! Partido entre Millonarios y el DIM fue suspendido

    Sin embargo, la hora no fue establecida por parte de la Dimayor, en ese sentido, los hinchas tendrán que esperar, para saber a que horas madrugar al ver el resto del juego.

    El compromiso, por ahora, va en 55 minutos y, lo mostrado, por los dos equipos, fue aburrido, sin brillo y con dos equipos, que están mostrando en el terreno de juego, por qué están en los últimos lugares de la tabla.

    Más noticias del Deportico Independiente Medellín

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.