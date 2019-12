El camino de Colombia a Catar: calendario completo de la tricolor

Este martes la Conmebol definió el fixture de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de 2022 a realizarse en Catar.

Así, la selección colombiana conoció cuál será su camino de cara a la máxima competición futbolística del mundo.

La tricolor arranca de local ante Venezuela y cierra con la misma selección el 18 de noviembre de 2021.

Fecha 1 (marzo 2020): Colombia vs. Venezuela

Fecha 2 (marzo 2020): Chile vs. Colombia

Fecha 3 (septiembre 2020): Colombia vs. Uruguay

Fecha 4 (septiembre 2020): Ecuador vs. Colombia

Fecha 5 (octubre 2020): Colombia vs. Brasil

Fecha 6 (octubre 2020): Paraguay vs. Colombia

Fecha 7 (noviembre 2020): Perú vs. Colombia

Fecha 8 (noviembre 2020): Colombia vs. Argentina

Fecha 9 (marzo 2021): Bolivia vs. Colombia

Fecha 10 (marzo 2021): Colombia vs. Chile

Fecha 11 (junio 2021): Uruguay vs. Colombia

Fecha 12 (junio 2021): Colombia vs. Ecuador

Fecha 13 (septiembre 2021): Brasil vs. Colombia

Fecha 14 (septiembre 2021): Colombia vs. Paraguay

Fecha 15 (octubre 2021): Colombia vs. Perú

Fecha 16 (octubre 2021): Argentina vs. Colombia

Fecha 17 (noviembre 2021): Colombia vs. Bolivia

Fecha 18 (noviembre 2021): Venezuela vs. Colombia