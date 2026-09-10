Resumen: Si pasaste todo agosto sintiendo que el sol te respiraba en la nuca y que el planeta se había convertido en una freidora de aire, felicitaciones: tu sudor tenía toda la razón.

¿El calor de agosto te respiró en la nuca? Copernicus confirmó que fue el mes más caluroso de la historia a nivel mundial

Minuto30.com .- El Servicio de Cambio Climático de Copernicus —la agencia europea encargada de medir nuestro derretimiento global— confirmó que la Tierra acaba de registrar el agosto más caluroso de la historia. De hecho, el mes empató la marca oficial del mes más hirviente jamás medido desde al menos 1940.

La temperatura media global se plantó en unos aparentemente inofensivos 16,96 °C. Aunque suene a clima de chaqueta ligera, a nivel planetario significa que estuvimos 0,85 °C por encima del promedio histórico (1991-2020). Y para completar el sauna, los océanos decidieron convertirse en sopa, igualando el récord del promedio mensual más cálido jamás registrado en su superficie.

Con estos números, el verano meteorológico del hemisferio norte (de junio a agosto) reclamó su corona de fuego y empató oficialmente con el de 2024 como la temporada más calurosa a nivel mundial.

¿De quién es la culpa?

De nuestro viejo y caluroso conocido: el fenómeno de El Niño. Según Samantha Burgess, estratega climática de Copernicus, la última vez que tuvimos un episodio significativo de este fenómeno (entre 2023 y 2024), nos tuvimos que aguantar una racha de 13 meses consecutivos rompiendo récords de calor.

La mala noticia es que este agosto no fue una simple anomalía, sino que podría ser el banderazo de salida para una racha similar —o incluso más larga—, gracias a la mayor intensidad del actual fenómeno de El Niño. Así que mejor ve comprando otro ventilador, porque al parecer el planeta decidió que el modo «horno» es su nueva configuración predeterminada.