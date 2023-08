El CAF otorga a YPF un crédito por 375 millones de dólares

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF concedió a la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, un crédito por 375 millones de dólares, informó este lunes el organismo financiero.

Según precisó CAF en un comunicado, los fondos serán destinados a financiar mejoras en los complejos industriales de YPF en las localidades de La Plata y Luján de Cuyo que permitirán aumentar la producción de combustible bajo en contenido de azufre.

La financiación constará de un tramo A de 50 millones de dólares y de un tramo B de 325 millones de dólares, movilizando de esta forma capital privado de los bancos Santander, Industrial and Commercial Bank of China, Panama Branch, Cargill Financial Services International, Citigroup, Bank of China y Banco Latinoamericano De Comercio Exterior.

El plan de inversiones de YPF, desplegado en los complejos de La Plata (provincia de Buenos Aires) y Luján de Cuyo (provincia de Mendoza), fue iniciado en 2019 y continuará desarrollándose durante los próximos dos años.

Como resultado del proyecto, para 2026 el 71 % de los combustibles producidos por YPF será bajo en azufre.

Además, la iniciativa ampliará la capacidad de refino de la empresa -la mayor productora de hidrocarburos de Argentina- y generará, durante el periodo de obra, 1.600 puestos directos de trabajo y 3.200 indirectos.

"Con esta operación, CAF colabora con tres aspectos del país. Contribuye al medio ambiente -a través de la producción de combustibles menos contaminantes-, fortalece la seguridad energética -a través de la expansión y la mejora tecnológica de los complejos industriales de YPF- y permite movilizar fuentes de financiación externas", señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Por: EFE