El Cádiz CF hace las Américas

Nueva York (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Una estrategia cocinada a fuego lento por un estadounidense enamorado de la gente y las tierras gaditanas. Ese es el punto de partida de la apuesta de expansión en Estados Unidos del Cádiz CF, un ambicioso movimiento con el que Ben Harburg, accionista minoritario del conjunto andaluz, pretende que su equipo crezca al otro lado del Atlántico como si fuera un David contra poderosos Goliath como el Barcelona o el Real Madrid.

"Viví ahí de niño y fue uno de los momentos más felices de mi vida".

No hay conversación con Ben Harburg que no arranque recordando sus años que vivió de niño con su familia en Cádiz y cómo marcaron para siempre la vida de quien ahora es socio gerente de MSA Capital, un fondo con unos 2.000 millones de dólares en activos.

"No soy un turista, no soy alguien nuevo en ese lugar: conozco la magia de Cádiz", aseguró en una entrevista con EFE en Nueva York.

Harburg entró en 2021 en la propiedad del Cádiz CF con un 6,5 % y una gran sintonía con el presidente Manuel Vizcaíno y el vicepresidente Rafael Contreras.

El corazón pudo tirar para que Harburg apostara por el Cádiz CF, pero también su cerebro de inversor vio un importante potencial de crecimiento para el conjunto gaditano.

"Irónicamente, aunque yo soy estadounidense, vinimos de forma intencionada al final a EE.UU. porque creemos que este es un mercado muy saturado", explicó.

"Dije: 'No prioricemos EE.UU. y prioricemos lo que pensemos que podría ser una oportunidad al alcance de la mano, mercados menos competidos"', añadió sobre un Cádiz que ha crecido en los últimos años apuntando a territorios de Asia (China, Malasia, Vietnam…), Oriente Próximo (Egipto o Arabia Saudí) o África (Uganda, entre otros).

Pero ahora ha llegado el momento para el Cádiz, en asociación con LaLiga, de probar suerte en el país de las barras y las estrellas.

DEL 'UNDERDOG' AL 'OUT OF THE BOX'

En EE.UU. se llama 'underdog' a aquel equipo o deportista que parte con escasas opciones de ganar, un sentimiento con el que el Cádiz CF conecta de lleno.

"Teníamos que pensar de manera más creativa acerca de qué narrativas podrían tener eco entre los fans estadounidenses. Así que pensamos en narrativas de 'David contra Goliath' tras haber ganado a algunos de los mejores equipos en las últimas temporadas con un presupuesto modesto", desarrolló.

El ejecutivo estadounidense también destacó la natural simpatía que suele despertar el Cádiz dentro y fuera de las fronteras españolas.

"No tenemos muchos enemigos. También tenemos esta como cultura cómica de la ciudad, obviamente (en el equipo) hemos sufrido durante mucho tiempo y no tenemos muchos trofeos con nuestro nombre… Así que la gente suele tener simpatía por nosotros", indicó.

Pero solo con buenos sentimientos no vale para entrar en un mercado en el que los conjuntos de todas las latitudes y todos los deportes se dan codazos y sacan los dientes para entrar y defender su propio espacio.

En este sentido, Harburg apuntó, como otra de sus prioridades, que quieren acercarse a las comunidades hispanas en EE.UU. dado el importante ADN latino de un conjunto gaditano que tiene como a uno de sus grandes mitos al "Mágico González".

También resaltó el éxito que ha tenido el Cádiz con las redes sociales en el mercado extranjero, pero apuntó a la televisión como otro espacio de crecimiento potencial muy importante.

"Estamos haciendo un episodio piloto ahora para un documental con ESPN", dijo al tiempo que recordó la gran labor que han hecho la serie documental "Welcome to Wrexham" de Ryan Reynolds y la ficción "Ted Lasso" con Jason Sudeikis para "educar" al público estadounidense sobre el fútbol.

"Se trata de ser humilde, proactivo y también un poco conejillo de indias (…) e ir donde los otros no van. Cuando miro o al Madrid o al Barcelona, no puedo competir ni de lejos con ellos, así que miro a dónde no están ellos", detalló con esa mentalidad estadounidense de pensar 'out of the box' (fuera de lo habitual).

Harburg fue cauto en un principio a la hora de apostar por EE.UU. pero ahora el Cádiz CF aterriza en un país que vive una 'fiebre por el fútbol' con la llegada de Leo Messi al Inter Miami, la celebración de la Copa América en 2024, el Mundial de 2026 junto a México y Canadá, etc.

"Si podemos tener una tajada diminuta de eso sería suficiente para nosotros, ¿no? No necesitamos ser el favorito de los fans: solo necesitamos una pequeña parte de todo eso", afirmó ante el gran momento que vive el fútbol en EE.UU.

"Con todo, las verdaderas oportunidades comerciales están aquí. Si queremos patrocinadores a otro nivel en cuanto a dinero, vienen de aquí", aseguró.

David Villafranca

Por: EFE