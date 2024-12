Doha, 15 feb (EFE).- El británico Aidan Heslop, con 422,95 puntos, destronó al rumano Costan Popovici, que fue campeón de salto de altura de 27 m. en el último Mundial de Fukuoka y que en Doha solo pudo ser octavo, en una competición en la que el canario Carlos Gimeno fue séptimo.

En las otras dos posiciones del podio se encontrarán el francés Gary Hunt, tercero en Fukuoka, y el rumano Catalin-Petru Preda, subcampeón mundial en la última edición.

También se quedaron fuera del podio el estadounidense James Lichtenstein, así como los mexicanos Yolot Martínez y Sergio Guzmán, quinto y sexto, respectivamente.

Carlos Gimeno fue séptimo, después de fallar en el segundo de los cuatro saltos puntuables. "Estoy un poco decepcionado, este resultado no es el que quería, pero bueno, esto es un Mundial, están los mejores aquí y es superdíficil", dijo a EFE.

Gimeno comentó que no le queda otra que seguir trabajando, entrenando y "pulir pequeñas cositas que se están haciendo no tan bien", porque "en este deporte tienes que ser perfecto y si no lo eres, pasa esto".

El canario comentó que todo se le complicó desde la segunda ronda. "Fallé el equilibrio en un salto de 5.7 de dificultad, si hubiera conseguido una media de ocho, me hubiera puesto primero y hubiera sido todo más fácil", insistió.

