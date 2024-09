México, 8 dic (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano, afirmó este viernes que a pesar de la supremacía que ha mostrado su equipo a lo largo del Apertura 2023 ésta es sólo la gestación de un proceso que será triunfador.

"Estamos apenas en un inicio de un largo proceso que estoy seguro va a ser muy victorioso. Nos permitimos soñar, eso es bueno; hay que imaginar un final feliz, pero sin perder perspectiva de lo que queremos hacer. Tenemos el foco en el día siguiente y en el objetivo que es el título", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Jardine, quien llegó al equipo al inicio de este torneo, habló en la previa del partido de vuelta de la semifinal del Apertura 2023 en la que las Águilas recibirán este sábado al San Luis en el Estadio Azteca.

En el duelo de ida el América se impuso por 0-5, por lo que tiene prácticamente asegurada su presencia en la final de un certamen que en su fase regular dominó. Terminó líder con 40 puntos, siete más que el segundo lugar, Monterrey.

Las Águilas sólo perdieron un partido en casa de los 10 que disputaron. Como visitante acabaron invictos con cinco ganados y dos empates. Culminaron el certamen con la mejor defensiva, 14 tantos encajados; y el ataque más letal, 37 goles, en 17 juegos.

A pesar de que la serie ante San Luis está casi definida, Jardine subrayó que no van a bajar el ritmo.

"Cuando el objetivo es tan fuerte como el que nosotros tenemos, la rutina no cambia. Por eso no vamos a modificar. Buscamos nuestra mejor versión y la mejor manera de encontrarla es no bajar la intensidad", puntualizó.

Para el estratega que llevó a Brasil a ganar la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio la tensión que vive en las Águilas es algo con lo que está acostumbrado.

"La presión no me pega. Entrego lo mejor que tengo al América y puedo decir que más trabajo del que hacemos es imposible hacer, pero más allá de que podemos ganar o perder sí puedo asegurar que no hay equipo que trabaje más que nosotros".

El América es el equipo más ganador del fútbol mexicano; suma 13 títulos de liga en la historia. En este Apertura 2023 busca su trofeo 14 para ampliar la ventaja sobre el Guadalajara, segundo equipo más ganador que tiene 12.

Por: EFE