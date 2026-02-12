Bogotá y Cajicá definen en marzo los 14 cupos nacionales para la Copa Mundo de Billar a tres bandas 2026. Foto: Tomada de COC

Resumen: Bogotá y Cajicá se preparan para recibir en marzo el clasificatorio nacional de billar a tres bandas, un evento histórico que por primera vez incluirá categorías femeninas y no élite en la disputa por 14 cupos hacia la fase PPPQ de la Copa Mundo Bogotá 2026. Las competencias se dividirán en dos etapas: la primera en Cajicá, del 10 al 15 de marzo, y la segunda en la capital, del 17 al 22 del mismo mes, con inscripciones diferenciadas según el nivel de los jugadores. Este torneo nacional es el puente decisivo para que los billaristas locales lleguen al Palacio de los Deportes en abril, consolidando a Colombia como sede de élite en la tercera de las cuatro citas mundialistas programadas en el país hasta 2027.

El billar colombiano se cita en marzo: Fechas y sedes confirmadas para buscar un lugar en el Mundial de Bogotá

Las ciudades de Bogotá y Cajicá se preparan para recibir en marzo el clasificatorio nacional de billar a tres bandas, un evento crucial para los deportistas que buscan un lugar en la prestigiosa Copa Mundo Bogotá 2026.

Este torneo previo otorgará el acceso a la fase PPPQ del certamen internacional, el cual se llevará a cabo del 6 al 12 de abril en el Palacio de los Deportes de la capital.

Una de las grandes novedades de este Abierto Nacional es la inclusión, por primera vez, de competencias exclusivas para categorías femeninas y jugadores no élite.

Con esta iniciativa se busca democratizar el acceso a la élite del billar mundial, permitiendo que talentos de diversos niveles tengan la oportunidad de competir en la tercera edición consecutiva de la Copa Mundo que se realiza en suelo colombiano.

El calendario de competencias iniciará en el municipio de Cajicá, donde del 10 al 13 de marzo se enfrentarán los jugadores de segunda y tercera categoría.

Posteriormente, los días 14 y 15 de marzo, será el turno para los billaristas de élite y primera categoría en el mismo escenario. Estas jornadas prometen un alto nivel técnico y una lucha intensa por los cupos disponibles.

La acción se trasladará luego a Bogotá, iniciando del 17 al 20 de marzo con las rondas para segunda y tercera categoría.

El cierre de los clasificatorios en la capital se dará los días 21 y 22 de marzo con la participación de los jugadores de élite y primera. Las inscripciones para participar en estos eventos han sido fijadas en 150.000 pesos para las categorías inferiores y 250.000 pesos para las categorías superiores.

Al finalizar estas jornadas de competencia, se asignarán un total de 14 cupos directos para que los billaristas nacionales integren la fase PPPQ de la Copa Mundo.

Esta etapa representa las tres rondas previas de eliminación antes de ingresar al cuadro clasificatorio principal, donde se medirán ante los mejores exponentes del planeta.

Este evento forma parte de un ambicioso ciclo deportivo para el país, siendo la tercera de las cuatro Copas Mundo de Billar a tres bandas programadas en territorio colombiano entre 2024 y 2027.

La realización de este certamen reafirma a Colombia como un referente internacional en la organización de eventos de billar de alta competencia.

