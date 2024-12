El banco estadounidense Capital One adquiere Discover por 35.000 millones de dólares

Washington, 19 feb (EFE).- El banco estadounidense Capital One anunció este lunes la adquisición del también estadounidense Discover Financial Services en una operación valorada en unos 35.000 millones de dólares. Capital One pagará 1,0192 acciones propias por cada acción de Discover, según informó en un comunicado el banco con sede en Virginia (Estados Unidos). Las […]