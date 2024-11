El Bagre enfrenta crisis por inundaciones: Más de 400 personas impactadas por desbordamiento del río

El desbordamiento del río Nechí ha dejado a más de 400 personas afectadas en El Bagre, municipio del Bajo Cauca, tras intensas lluvias que han golpeado la región. El agua inundó varias viviendas, familias y dos instituciones educativas en la zona urbana, lo que ha generado una situación de emergencia en esta localidad antioqueña.

Las autoridades locales, en colaboración con la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo de Bomberos, han comenzado un exhaustivo censo para identificar la magnitud de los daños y determinar cuántas personas necesitan ayuda humanitaria. Además, se evalúa la posibilidad de evacuar a los afectados y albergarlos en lugares seguros si la situación lo requiere.

La inundación también ha causado la suspensión de clases en al menos dos colegios del municipio. La Institución Educativa (I.E.) El Bagre, que alberga a 1.080 estudiantes, sufrió severos daños en sus instalaciones, lo que imposibilitó el ingreso de los alumnos. Por su parte, la I.E. Las Delicias, sede La Vega, también fue afectada, y aproximadamente 125 estudiantes fueron desescolarizados temporalmente.

Afortunadamente, el nivel del agua ha comenzado a descender, lo que genera expectativas de que la I.E. El Bagre podría retomar actividades si las lluvias no persisten. Sin embargo, la sede Las Delicias aún enfrenta serias dificultades, pues el agua no ha bajado lo suficiente como para permitir el acceso a la escuela, y se prevé que las clases no se reanudarán hasta el miércoles, al menos.

Este tipo de inundaciones no son nuevas para El Bagre. La alta sedimentación del río Nechí, en gran parte provocada por la minería en la región, ha convertido al municipio en una zona vulnerable. Los expertos aseguran que el río está a niveles muy altos debido a la acumulación de sedimentos, lo que empeora la situación en épocas de lluvias.

Las autoridades locales han solicitado con urgencia la realización de un dragado del río para evitar futuras emergencias y mitigar el riesgo de nuevas inundaciones. El problema de la sedimentación, agravado por la minería ilegal y las lluvias, requiere soluciones estructurales para proteger a la población de futuras crisis.

En medio de esta situación, las autoridades continúan haciendo un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta y colaborar con las labores de evacuación, así como a denunciar cualquier actividad ilegal que pueda estar contribuyendo a la deterioración ambiental en la región.

