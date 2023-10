El autor francés Édouard Louis: «Ser gay es como ser un actor forzado»

in

Barcelona, 27 oct (EFE).- El escritor francés Édouard Louis debuta como actor en "Qui a tué mon père" ("Quién mató a mi padre"), una obra basada en su biografía, que narra la difícil relación del autor, como homosexual, con su padre homófobo y que se podrá ver en el festival Temporada Alta de Girona (España).

Louis, que con solo 27 años ya tiene en su haber libros tan aclamados como "Histoire de la violence" ("Historia de la violencia") o la mencionada "Qui a tué mon père", ha decido dar el paso a la interpretación defendiendo su propio texto porque, según dijo este viernes en Barcelona, le debe mucho al teatro.

"Las clases de teatro del Instituto fue el primer lugar donde me aplaudieron, el primer lugar donde me sentí querido, fue mi terapia", recordó este autor, que sufrió el rechazo de su familia y de sus compañeros de colegio por sus maneras afeminadas y su homosexualidad.

Louis cree que se le daba bien el teatro en el Instituto porque "ser gay es como ser un actor forzado". "Yo me pasé toda la adolescencia intentando ser masculino y simulando que me gustaban las chicas y la cerveza para ser aceptado", rememoró.

Otra razón que le llevó a interpretar este monólogo es que la obra está dirigida por Thomas Ostermeier, un director que admira y con el que estuvo en contacto cuando adaptó "Histoire de la violence".

"Me encantó su puesta en escena de mi obra. Me parece una de las cosas más fuertes que he visto nunca, por lo que tengo total confianza en él", confesó.

Un libro de denuncia

"Qui a tué mon père" relata, a través de la experiencia del autor, el acoso y aislamiento que sufrió de niño y adolescente por el hecho de ser homosexual.

El texto, lleno de rabia y ternura a partes iguales, también denuncia las condiciones de vida de la clase obrera en Francia.

"Me fui de mi casa muy joven porque mi padre decía que había que matar a los homosexuales y años después, cuando escribí este libro, mi padre me vio en televisión, me llamó y nos rencontramos". explicó.

"Cuando fui a verlo encontré un hombre de poco más de 50 años destrozado físicamente por la dureza del trabajo que había desarrollado toda su vida y porque la sanidad francesa no se ocupa de sus ciudadanos", añadió.

Este episodio fue la chispa que dio lugar a "Qui a tué mon père", un libro que habla de la desolación de las personas que viven en los márgenes de la sociedad, ignoradas hasta el punto de no ser vistas.

"Para mí escribir no es un acto terapéutico, es un acto político, y llevar el texto al teatro me permite ir más allá en esta misma dirección", enfatizó.

Salir de la sombra a través del teatro

Sobre el escenario, Louis no solo interpreta un papel, también baila y canta, una afición que le ayudó a "salir de la sombra", según explicó.

"Muchos chicos gais se esconden por vergüenza y se sienten fascinados por estas divas que están bajo los focos. Yo organizaba conciertos en mi habitación en los que era el único actor. Era una forma de luchar contra la oscuridad y buscar la luz", recordó.

El espectáculo es la última producción de Thomas Ostermeier, un habitual del Festival Temporada Alta, donde ha presentado en ediciones anteriores "Retour à Reims", "Im Herzen der Gewalt", "La mouette" y "El matrimonio de Maria Braun", entre otros.

Por: EFE