Madrid, 2 feb (EFE).- Arthur Vermeeren por Javi Galán, Gabriel Paulista por Caglar Soyuncu y Horatiu Moldovan por Ivo Grbic condensan los seis movimientos invernales del Atlético de Madrid, que ha reordenado sus 23 efectivos y su ambición con refuerzos en todas sus líneas menos en el ataque, en el que se ha quedado Ángel Correa y en el que no ha llegado Moise Kean, frustrado su fichaje en el examen médico tras el acuerdo de cesión con el Juventus.

La cantidad es la misma para el segundo tramo de la temporada. La compensación es distinta. La competencia se mantiene. Cada salida ha tenido recambio, como reclamaba Diego Simeone hace diez días: "A ver si podemos equilibrar siempre las necesidades de algún futbolista y lo que el club y el equipo necesita".

Javi Galán, sólo nueve partidos de 29 posibles en este curso a las órdenes del técnico argentino, nada más dos de titular y sólo 248 minutos, pese a que era un fichaje de este verano, era un futbolista sin protagonismo y sin ocasión en el Atlético; un suplente constante, que primero apuntó al Villarreal y después se ha ido cedido a la Real Sociedad.

Cubierto el carril izquierdo, con Samuel Lino y Rodrigo Riquelme, también la alternativa del lateral zurdo, con Reinildo Mandava y Mario Hermoso, el Atlético ha logrado en su lugar a un centrocampista, tan deseado en verano. Arthur Vermeeren, de 18 años, por 25 millones de euros desde el Amberes, firmado hasta 2030, ha sido el elegido. Una apuesta más de futuro, pero también de presente. Necesita adaptación, tiempo y confianza.

Es una nueva opción para cualquiera de la tres posiciones del centro del campo en el 5-3-2 o como doble medio en el 4-4-2. Más competencia junto a Koke Resurrección, Pablo Barrios (cada vez más consolidado con actuaciones notables), Rodrigo de Paul, Saúl Ñíguez y Marcos Llorente, cuya polivalencia también lo propone como carrilero derecho, aparte de centrocampista, a la espera de la vuelta de Thomas Lemar, lesionado desde septiembre.

Atrás, Caglar Soyuncu, incorporado libre el pasado julio por su fin de contrato con el Leicester, con un encuentro imponente en pretemporada ante el Manchester City, también era un reserva indudable en este Atlético, lejos de las expectativas, dañado porque cometió un penalti ante el Athletic, en su primera titularidad; falló en un gol del Lugo, en su segunda, tras un error anterior de Giménez; y fue expulsado contra el Sevilla antes del nuevo año.

Sólo 214 minutos en seis meses. Como Javi Galán, nueve partidos, apenas dos de inicio, como el tercer futbolista con menos recorrido de tiempo sobre el campo en competición oficial de la plantilla del Atlético, sólo superado por las circunstancias de Thomas Lemar, de baja desde mediados de septiembre (166 minutos), y Reinildo Mandava, reaparecido en competición en diciembre, tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida el pasado 25 de febrero. En tres duelos ya acumula 197 minutos.

El poderoso especialista defensivo mozambiqueño, al que Simeone le reclama también aportación ofensiva, es un 'refuerzo' para la segunda parte del curso del Atlético, que continúa en la competencia por la Liga de Campeones, en los octavos de final ante el Inter; en la Copa del Rey, en semifinales ante el Athletic Club, y en LaLiga EA Sports, con el derbi de este domingo en el Santiago Bernabéu como un choque fundamental para él, a diez puntos del Real Madrid.

El Atlético ha contratado un defensa, el experimentado Gabriel Paulista, que ha firmado hasta el final de la temporada y que no necesita adaptación. Ha jugado las últimas siete campañas en el Valencia. Suple la marcha de Soyuncu, cedido al Fenerbahce, pero también viene para paliar las bajas que sufre actualmente el Atlético en ese sector, con César Azpilicueta fuera un mes y medio más y Giménez ausente unas dos semanas más.

A Paulista y Reinildo, mientras vuelven Giménez y Azpilicueta, Simeone añade en su plantilla otras tres opciones para el centro de la defensa, con los indudables titulares Axel Witsel y Mario Hermoso, más Stefan Savic, más irregular. Termina contrato el próximo 30 de junio, igual que Hermoso, Witsel y Koke, que tampoco han renovado aún con el club.

En los carriles se mantienen Nahuel Molina, por la derecha, con la competencia alternativa de Llorente, y Samuel Lino y Rodrigo Riquelme, por la izquierda, tras la salida de Galán, mientras que el ataque es el mismo, con una diferencia sustancial: la recuperación ya total de Memphis Depay, lesionado todo el primer tramo de la campaña y goleador ahora cinco veces en los últimos cinco choques para competir por la titularidad con Álvaro Morata.

Antoine Griezmann sigue como líder sobre el terreno del Atlético.

Y se ha quedado Ángel Correa, aunque, en el tránsito por todo el plazo de fichajes de invierno, su continuidad fue una duda permanente, por el interés del Al Ittihad saudí.

No se concretó su salida. "Creo que existía la posibilidad. Lo había hablado con el 'míster' (Simeone), con el club, mis compañeros lo sabían, llevaba unos meses que no lo estaba pasando bien con el tema de la pérdida de mi mamá, necesitaba un cambio, por algo no se dio, voy a seguir en el club y tratar de encontrarme de la mejor manera y ayudar al equipo", explicó el miércoles a 'Movistar' tras la primera victoria con todos sus fichajes ya: 2-1 al Rayo Vallecano.

— LOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO DE INVIERNO DEL ATLÉTICO DE MADRID:

– 23 EFECTIVOS:

– 20 jugadores siguen en el Atlético: El porteros Jan Oblak (fin de contrato en 2028); el lateral derecho Nahuel Molina (2027); los centrales Stefan Savic (2024), José María Giménez (2025), Mario Hermoso (2024), Axel Witsel (2024), César Azpilicueta (2024) y Reinildo Mandava (2025); los extremos/carrileros Samuel Lino (2027) y Rodrigo Riquelme (2028); los centrocampistas Koke Resurrección (2024), Rodrigo de Paul (2026), Marcos Llorente (2027), Pablo Barrios (2028), Saúl Ñíguez (2026) y Thomas Lemar (2027); y los delanteros Memphis Depay (2025), Ángel Correa (2026), Antoine Griezmann (2026) y Álvaro Morata (2026).

– 3 ENTRADAS:

– 2 jugadores han sido traspasados de otros clubes: El portero Horatiu Moldovan, por 800.000 euros desde el Rapid Bucarest y firmado hasta 2027, y el centrocampista Arthur Vermeeren, por 25 millones de euros desde el Amberes y fichado hasta 2030.

– 1 jugador ha llegado libre tras rescindir su contrato con su anterior equipo: El defensa central Gabriel Paulista, procedente del Valencia.

– 3 SALIDAS:

– 1 jugador ha sido traspasado a otro club: El portero Ivo Grbic, al Sheffield United por 2,5 millones de euros.

– 2 jugadores han sido cedidos a otros clubes hasta el final de la temporada: El lateral izquierdo Javi Galán, a la Real Sociedad, y el central Caglar Soyuncu, al Fenerbahce.

Iñaki Dufour

Por: EFE