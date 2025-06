El ataque al estado de derecho

Todos tenemos bien sabido las formas en las que las democracias latinoamericanas se han erosionado. Es una mezcla difícil: por una parte Estados costosos y lentos que poco resuelven las necesidades de los ciudadanos, aquello va generando falta de legitimidad institucional, indiferencia y hastío con la política. Con el cansancio al hombro, la ciudadanía vota buscando otras opciones, cosas que se vean diferentes a la política.

En muchos sentidos, empiezan a jugar baloto. Existen muy pocas posibilidades de que te lo ganes, pero como le has perdido la fe al proceso lento del ahorro, prefieres gastar todo el ahorro en la ínfima posibilidad de ganártelo. La democracia parece poco valiosa, sus cambios, al ser lentos, parecen insignificantes y la percepción es que las cosas no podrían ser peores, y que no hay nada que perder. Nos jugamos al cambio sin entender que sí estamos arriesgando, que hay escenarios mucho peores. Y que al final, si siguiéramos ahorrando, sí tendríamos el acumulado no comparable con el baloto, pero cierto.

Esos “diferentes” a la política por los que nos jugamos son “paquetes”. Esta expresión expresa que algo se ve muy bien por fuera, pero no tiene nada por dentro, o lo que hay no se parece en nada a lo anunciado. Es un falso baloto, porque uno si se lo gana, lo elige, pero no trae lo prometido.

Al abrir el paquete hay desilusión, pero sobre todo, sí hay daño. El que nos parecía menos significativo resulta siendo grande. El lento avanzar de la democracia se detiene. Ese construir sobre lo construido, donde -aunque despacio- se van ajustando los asuntos: hay una ruta de superación de la pobreza, del sistema de salud, las vías, las viviendas, que van avanzando y que por lo menos no están en crisis, de pronto para. Y vemos que sí, que el avance imperceptivo, sí era mucho, y al frenarse todo empieza a desmoronarse.

Pero el debilitamiento de la democracia no para ahí. A veces el “paquete” decide atacar todo lo que le estorba o que le impida realizar sus caprichos o sus ideas. Entonces, el Estado de derecho está en riesgo. Empezamos entonces a ver sutiles ataques que a través de vías aparentemente democráticas van eliminando los frenos y contrapesos del Estado de derecho.

Alguno dirá que la esencia de la democracia es la mayoría, y lo es, pero limitada por los derechos de la oposición, y por el orden institucional del Estado de derecho.

Los frenos y contrapesos esenciales a la democracia suponen que no todo lo que quiere el mandatario es posible; es más, no todo lo que quiere la mayoría se puede. Hay derechos de las minorías, hay instituciones.

Lo que vemos ahora con el Presidente Petro nos recuerda lo que pasó en Venezuela donde migraron de una democracia hacia una tiranía sin que sea posible identificar el momento exacto donde ocurrió. No podemos permitirlo.

El congreso puede decirle no a las propuestas del gobierno y en democracia eso debe respetarse. Si les parece que las decisiones del congreso son ilegales deben demandarlas y sólo la rama judicial puede decidir sobre su legalidad. Atribuirse facultades jurisdiccionales es un atropello democrático. Así también, pretender desafiar una decisión de otro poder público usando un aparente mecanismo democrático. Petro pretende no uno, sino dos golpes de estado. No por lo blandos pueden pasar desapercibidos o minimizados. Son graves y develan que Petro está dejando de ser un demócrata.

Los problemas de diseño institucional de la Constitución de 1991 siguen dejándose ver. Jamás un gobierno debería poder elegir más de un miembro de la Corte Constitucional. Ahí también podrían presentarse golpes institucionales, que ya no dependen de lo que podamos o no hacer, sino del compromiso de esas personas elegidas con la democracia. Ojalá si Petro los pone a prueba, estén del lado de la libertad, la democracia y el Estado de derecho.

