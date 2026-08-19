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Resumen: Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentarán en un partido amistoso con fines solidarios, cuyos recursos serán destinados a apoyar a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El encuentro será este jueves a las 7:00 p. m. en el Atanasio Girardot, donde también se recibirán donaciones como alimentos, ropa e implementos de aseo.

¡El Atanasio se viste de solidaridad! Nacional y Once Caldas jugarán partido benéfico por los afectados del terremoto

El fútbol colombiano se prepara para una jornada diferente. Atlético Nacional y Once Caldas se enfrentarán en un encuentro amistoso que tendrá como propósito principal recaudar recursos y recibir ayudas para las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El partido se disputará este jueves, desde las 7:00 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, explicó que la institución también ha identificado familiares de jugadores y otras personas cercanas al club que resultaron afectadas por el sismo.

Un partido para apoyar a los damnificados

Los recursos obtenidos mediante la venta de entradas serán entregados a través de la Corporación Presentes, con el objetivo de contribuir a la atención de las personas damnificadas.

Las localidades tienen precios entre 15.000 y 65.000 pesos. Además, los asistentes podrán llevar ropa, alimentos no perecederos e implementos de aseo, que serán recibidos durante la jornada.

El encuentro también busca propiciar un espacio de convivencia entre las dos aficiones. Los seguidores de Once Caldas podrán ingresar al estadio con sus camisetas y elementos representativos.

Sebastián Arango explicó el sentido de la iniciativa:

“Queremos que el fútbol, como movilizador social y como deporte, sirva también en esta oportunidad para apoyar a las personas que se han visto afectadas por esta tragedia”.

El dirigente agregó:

“Queremos también que estos sea un espacio de convivencia”.

¡Todos al Atanasio! Ya somos 10.000, pero necesitamos que cada silla en la tribuna esté ocupada y unida por una meta mayor, reconstruir a Colombia. Hoy no hay colores ni hinchadas, hoy somos todos del mismo equipo, así que puedes ir al estadio con la camiseta que prefieras, a… pic.twitter.com/8bfXQUR3Lm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 19, 2026

La emergencia también tocó al entorno de Nacional

De acuerdo con Arango, algunas personas vinculadas al equipo tienen familiares en las zonas afectadas. Además, la plantilla se encontraba en Cali cuando ocurrió el terremoto, después del partido frente a América.

El presidente del club reconoció el impacto emocional que produjo la emergencia dentro del grupo:

“Hay una situación, podríamos decir, de duelo, de tristeza por lo que estamos atravesando”.

Como parte de las acciones adelantadas por el equipo, Mateus Uribe viajó por iniciativa propia al Chocó para acompañar a las comunidades afectadas. Nacional también entregó algunas prendas deportivas para los niños de la región.

El encuentro reunirá nuevamente a Nacional y Once Caldas

Los dos equipos no disputaban partidos oficiales desde el 9 de agosto. Ese día, Once Caldas empató 1-1 con Jaguares de Córdoba en Montería, mientras que Atlético Nacional cayó ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Después de ese compromiso, Nacional jugó dos amistosos frente a Leones de Itagüí en Guarne. Once Caldas, en cambio, decidió no disputar encuentros durante los días posteriores al terremoto como muestra de respeto por las víctimas.

Ahora ambos conjuntos volverán a la cancha en una jornada donde el componente social tendrá especial importancia.

Ya estamos listos en el Atanasio, el punto de acopio para donaciones está ubicado a las afueras de occidental, frente al Obelisco. Toda donación suma a la meta principal de reconstruir a Colombia. Aún estás a tiempo de sumarte, volvamos a demostrar que juntos somos más fuertes.… pic.twitter.com/pzqlNbWePl — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 19, 2026

Los convocados de Atlético Nacional

Aunque se trata de un amistoso, el partido también permitirá al técnico Lucas González contar con diferentes jugadores de la plantilla. Para el encuentro fueron convocados 24 futbolistas.

Defensas: Neider Parra, Simón García, César Haydar, Andrés Reyes, Andrés Román, Yeicar Perlaza, Milton Casco y Samuel Velásquez.

Mediocampistas: Jorman Campuzano, Felipe Marín, Matheus Uribe, Xavi Ríos, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo.

Delanteros: Andrés Sarmiento, Ian Poveda, Nicolás Rodríguez, Kevin Parra, Marlos Moreno, Cristian Arango y Alfredo Morelos.

Entre los jugadores que aparecen como posibilidad para iniciar están Franco Armani; Andrés Román, Neider Parra, César Haydar y Samuel Velásquez; Felipe Marín, Juan Manuel Zapata y Juan Manuel Rengifo; y Nicolás Rodríguez, Kevin Parra y Alfredo Morelos.

El encuentro entre Atlético Nacional y Once Caldas busca reunir a jugadores, hinchas y comunidad alrededor de una causa común. Sobre el propósito de esta iniciativa, Arango concluyó:

“Esto lo sacamos adelante entre todos en este momento de dificultad”.