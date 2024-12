«Da put**ia» El Arriero Herrera reaccionó con furia tras la eliminación del Once Caldas

El técnico del Once Caldas, Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, explotó en la conferencia de prensa en contra del arbitraje, toda vez que a su juicio, les quitaron un penal.

‘El Arriero’ a quien miles de hinchas querían ver en la final de la Liga, no se guardó nada luego de lo que para él fue una injusticia.

“Que un partido, bien jugado en el segundo tiempo, un arbitraje me lo quite”, dijo visiblemente molesto.

Acto seguido, subió el tono de su voz y casi gritando y con un nudo en la garganta agregó que “da putería”, al tiempo que agregó que “no puede ser”.

El técnico dijo que ellos han luchado, el Once ha trabajado, “para que un señor que no pite un penal de esos, que no mire el VAR, es descaro”.

El Arriero Herrera reaccionó con furia tras la eliminación

En medio de su furia, el estratega agregó que, no buscan que les regalen nada, pero que tampoco les quiten.

La jugada que enfureció al Arriero, fue en la que Junior Hernández del Deportes Tolima, derribó dentro del área a Joel Contreras del Once Caldas.

En esta jugada, el VAR no llamó al árbitro Jhon Hinestroza que a su vez, tampoco vio falta en esa acción.

El VAR Central, cuenta especializada en analizar jugadas polémicas, a través de su cuenta de X indicó que “para mí es infracción de Junior Hernández sobre Contreras. El es quien primero desestabiliza al rival”.

La acción de penal pudo significar el empate del Once Caldas y con ello la clasificación a la final de la Liga BetPlay.

