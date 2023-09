El argentino Ortiz elogia la jerarquía del español Sergio Canales en el Monterrey

in

Guadalajara (México), 3 sep (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador del Monterrey, elogió este domingo la clase del español Sergio Canales, quien le dio a su equipo una victoria por 1-2 sobre el Guadalajara en el Apertura 2023 del fútbol español.

"No me gusta mucho hablar de nombres, creo que es un equipo el que juega, pero Sergio ha demostrado no solamente en este partido una jerarquía enorme por la cual lo fuimos a buscar", dijo Ortiz en una rueda de prensa en Guadalajara, occidente del país.

Canales convirtió sus dos primeros goles en la liga al anotar a pase de Rogelio Funes Mori, en el minuto 9 y ejecutar de la mejor manera un penalti en el 36.

Ortiz celebró que los Rayados encontraron el camino para sumar puntos y logró la contundencia que le faltaba.

"Con Toluca hicimos un partido bueno, no fuimos contundentes; hoy sí generamos más situaciones. Estoy tranquilo con el trabajo que hago y los jugadores se sienten bien", aseveró.

El estratega reconoció que su equipo ganó en una cancha difícil y sus jugadores se llevaron el protagonismo de la victoria.

"Si bien no veníamos con los resultados que queríamos, estábamos tranquilos de que estábamos en el camino a lograr las victorias. Este es el camino que vamos a seguir", agregó.

'Tano' Ortiz explicó que Funes Mori tenía 20 días con una molestia en el tobillo y tuvo la valentía de jugar con dolor, pero no resistió algunas patadas recibidas en el primer tiempo y debió salir de la cancha.

El estratega aseguró que tras la participación en la Leagues Cup, en la que quedó en el cuarto lugar, el Monterrey había perdido la contundencia contra Cruz Azul y Toluca, pese a tener un buen funcionamiento, pero la victoria ante Chivas le regresa la confianza.

El Monterrey reaparecerá en el Apertura en la octava fecha como local ante el León el 16 de septiembre.

Por: EFE