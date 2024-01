El argentino Aníbal Moreno es presentado como nuevo jugador de Palmeiras

in

São Paulo, 10 ene (EFE).- El centrocampista argentino Aníbal Moreno fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Palmeiras que dirige el entrenador portugués Abel Ferreira.

"En el Racing era medio centro, un '5', pero estoy a disposición del cuerpo técnico en la posición que me necesiten. Me siento cómodo jugando de '5', pero estaré a su disposición", comentó Moreno a periodistas.

El jugador, de 24 años, disputará la titularidad en Palmeiras con Ze Rafael, Gabriel Menino, Fabinho y los colombianos Richard Ríos y Eduard Atuesta, los cinco jugadores utilizados por Ferreira para esa posición en la temporada 2023.

"En los pocos días que llevo aquí me he dado cuenta de la clase de los jugadores del mediocampo. Sé dónde se me necesita y estoy siempre disponible. Zé Rafael, Fabinho, Ríos, Atuesta y Menino, tienen mucha calidad y yo también tengo que adaptarme a ellos", subrayó.

Moreno destacó también la acogida que tuvo en los primeros entrenamientos y la adaptación al equipo facilitada con la ayuda del idioma por su compatriota José "Flaco" López y los otros jugadores que hablan español.

"Ellos me ayudan mucho con el idioma, compartimos todos los días. Me recibieron muy bien. Poco a poco voy entendiendo el portugués y adaptándome mejor", resaltó el centrocampista quien defendió antes al Newell´s Old Boys y al Racing de Avellaneda en su país.

Moreno manifestó también su felicidad por llegar "a uno de los mejores clubes de América", con una estructura "impresionante" y una "historia muy grande", que en 2024 buscará reconquistar el título de la Copa Libertadores que ganó en 2020 y 2021.

Por: EFE