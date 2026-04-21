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    El año del ‘Afrorockstar’: Hamilton arrasa en TikTok y consolida su éxito en 2026

    ¡El 2026 es de Hamilton! El ‘Afrorockstar’ arrasa en TikTok con “Gata Oficial” (>135k) e “Isla Pa Dos”. ¡Nadie se resiste a su ritmo!

    Publicado por: Julian Medina

    Hamilton hace historia el AfroRockstar conquista 6 nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026
    Cortesía.
    El año del ‘Afrorockstar’: Hamilton arrasa en TikTok y consolida su éxito en 2026

    Resumen: El cantante cartagenero Hamilton se consolida en este 2026 como el absoluto rey de la viralidad en TikTok bajo su propuesta de 'Afrorockstar'. Con un estilo que exalta los ritmos afrocaribeños, sus dos más recientes sencillos han sido un éxito masivo en la plataforma: "Gata Oficial" ya supera las 135.000 publicaciones, mientras que su reciente lanzamiento "Isla Pa Dos (Wawawao)" rebasó rápidamente las 5.000, desatando uno de los trends más populares del momento. El impacto de su música es tal que reconocidas figuras del entretenimiento nacional, como la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char, y la cantante Valka, se han sumado a sus coreografías, demostrando el enorme poder de convocatoria de un artista que apenas comienza a mostrar todo su potencial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Imparable. Esa es la palabra que mejor define el actual momento de Leimor Hamilton Solera, el talento cartagenero conocido en la escena musical como Hamilton. Con una propuesta fresca que bebe de los ritmos afrocaribeños de su tierra natal, el artista se está coronando como el rey absoluto de la viralidad en las plataformas digitales, demostrando que este 2026 es, indiscutiblemente, el año del “Afrorockstar”.

    Apenas han transcurrido unos meses de este año y Hamilton ya ha logrado posicionar dos contundentes éxitos que se han apoderado de las redes sociales, acumulando miles y miles de publicaciones, coreografías y reproducciones.

    Dos sencillos, un éxito masivo

    Su arrollador paso por TikTok está respaldado por números que hablan por sí solos. Sus dos más recientes lanzamientos no paran de crecer en popularidad:

    “Gata Oficial”: Lanzado el pasado 18 de febrero, este tema se ha convertido en un himno indiscutible en la plataforma. Hasta la fecha, supera la impresionante cifra de 135.000 publicaciones, consolidando a Hamilton en lo más alto de las tendencias musicales del país.

    “Isla Pa Dos (Wawawao)”: Estrenado el pasado 8 de abril, su más reciente sencillo va por el mismo camino de la viralidad. En tiempo récord, la canción ya acumula más de 5.000 publicaciones y ha desatado uno de los trends más fuertes de la actualidad.

    Personalidades se rinden ante el ritmo del ‘Afrorockstar’

    El pegajoso ritmo de “Isla Pa Dos (Wawawao)” ha roto las barreras de los fanáticos casuales para contagiar a grandes figuras del entretenimiento nacional. Celebridades de la talla de Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, y la reconocida cantante Valka, ya se han sumado al desafío viral de la plataforma, publicando sus propios videos y demostrando el enorme poder de convocatoria del artista de 27 años.

    Desde sus inicios, el cartagenero ha mostrado una inclinación natural por los sonidos que fusionan la identidad de la costa con las tendencias urbanas globales. Hoy, respaldado por una audiencia que no deja de crecer y el eco mediático de sus pegajosos sencillos, Hamilton deja claro que su sonido llegó para quedarse. Si los primeros meses son un indicador, el 2026 le pertenece por completo al ‘Afrorockstar’.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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