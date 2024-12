¡El amor se hace música! Selena Gómez «con imponente anillo» le dice si a su novio productor

Minuto30.com .- La cantante y actriz Selena Gomez, de 32 años, compartió una feliz noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram: su compromiso con el productor musical Benny Blanco, de 36 años. La estrella publicó varias fotografías en las que luce un elegante anillo de compromiso mientras disfruta de un picnic romántico junto a su futuro esposo.

Con una nota emotiva y alegre, Gomez escribió: “Para siempre comienza ahora”. Por su parte, Benny Blanco, quien es conocido por su trabajo como compositor y productor, aprovechó la oportunidad para confirmar la noticia de una manera divertida. En los comentarios del post, Blanco escribió: «Oye, espera… esa es mi esposa», dejando claro su emoción por este nuevo capítulo en sus vidas.

El romance entre Selena Gomez y Benny Blanco ha sido público desde hace un año, cuando comenzaron a compartir su relación luego de varias colaboraciones musicales. Entre los proyectos en los que trabajaron juntos destacan el éxito de Gomez de 2023, Single Soon, y la canción I Can’t Get Enough, lanzada en 2019. A lo largo de su carrera, Blanco ha trabajado con grandes artistas como Rihanna, Ed Sheeran y Justin Bieber, consolidándose como uno de los productores más destacados en la industria musical.

Este compromiso marca un nuevo paso en la vida personal de Gomez, quien parece haber encontrado un amor sólido y lleno de apoyo mutuo en Blanco. Los fanáticos de la pareja han reaccionado con entusiasmo a la noticia, enviando felicitaciones a través de las redes sociales y mostrando su alegría por la unión de estos dos grandes talentos.

El amor, al parecer, también se hace música, y Selena y Benny lo han demostrado. ¡Un nuevo comienzo para ambos y un futuro lleno de promesas!

La semana que transcurre es una de las mejores para la artista que además recibía con sorpresa tan solo hace dos días su nominación al Golden Globes 2025 por ‘Emilia Pérez’ en las categorías ‘Mejor Actriz de Reparto en una Película’ y ‘Mejor Actriz en una Serie de Comedia’.

