El amor en tiempos de coronavirus consiste en protegerte a

ti y a los tuyos.

Uno de mis libros preferidos de Gabriel García Márquez, es El Amor en Tiempos del Cólera. De repente, con todo lo que está aconteciendo en el mundo, pensé en cómo está el amor en tiempos de coronavirus.

A raíz de la referida pandemia que ha afectado globalmente, muchos han tenido que quedarse en cuarentena en sus hogares. Por lo que las parejas y las familias enteras se han visto obligadas a convivir más tiempo del programado.

En los medios sociales publican muchas bromas al respecto. Sin embargo, opino es algo muy serio. No me refiero a interaccionar solamente con el amor de pareja, sino con el amor a la familia, a los amigos, a la vida misma.

Es un momento para valorar, no solamente lo que tenemos, sino a quiénes tenemos en nuestras vidas. Esta situación nos torna a todos susceptibles. Nos enfocamos tal vez en que algunos no generan ingresos. No obstante, lo más importante de todo este proceso, es el amor que le tengas a tu vida, y a la vida de los que amas.

Algunos gobernantes encuentran más importante la economía que la salud. Sin tomar en cuenta que mientras más se desarrolle esta crisis de salud, más se perjudica la economía. Otros aconsejan que es mejor tener un mes en rojo, que no tener vida para recuperar lo perdido. El amor en tiempos de coronavirus se pone a prueba, se fortalece o se debilita.

Es mucho más que quedarse en casa, es valorar todo lo que en ocasiones damos por sentado. La comida, el agua, el techo, los hijos, los amigos, el trabajo que a veces no quieres ir, pero que ahora darías todo por tenerlo. Es extrañar visitar las amistades, la familia, ir al cine, a la playa, a los centros comerciales.

En fin, realizar lo que cotidianamente hacías y tal vez no advertidas o agradecías. Es momento de no perder la fe. De detenernos. De orar. De mantenerse aislados socialmente por un tiempo. Si queremos detener lo que acontece debemos amarnos. Eso equivale a hacer todo lo necesario por cuidarnos. El amor en tiempos de coronavirus consiste en protegerte a ti y a los tuyos.

Abogada, conferencista internacional, empresaria, y Directora de la Fundación Baila Corazón. Puedes visitar su sitio web: www.vionettepietri.net