El alcalde de Medellín denunció a Tigo Une por los 2.5 billones de pesos que le pertenecen a EPM

EL miércoles 19 de septiembre, se llevó a cabo un debate de control político sobre la situación financiera de Tigo Une,en este lugar el alcalde de Medellín, Daniel Quintero le solicitó al Congreso de la República y a las Superintendencia de Sociedades,

que no se permita que la empresa de telecomunicaciones se quede con los recursos públicos y las acciones que tiene EPM en la compañía, para así proteger el patrimonio público.

EPM tiene 2.5 billones de pesos en Tigo dijo el alcalde de Medellín

y con este dinero se podrían construir cerca de 180 universidades y cientos de colegios.

“Este es el cartel de los 20 billones de pesos. Son 20 años en los que se han robado literalmente 20 billones de pesos.

Esto no es solo lo que está pasando hoy con Tigo y con UNE, estamos hablando de Hidroituango, Orbitel, Antofagasta… A mí no me eligieron como alcalde de la ciudad para dejar perder la plata pública sino para defenderla. Dijo Daniel Quintero Calle.

El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dijo que desde hace cinco meses desde el Gobierno Nacional se está alertando sobre la situación financiera de la compañía

“No podemos permitir que el patrimonio público de Medellín lo pierdan los medellinenses, y el Gobierno no ve con buenos ojos, en este momento, la dilución porque eso implicaría que el patrimonio público se pierda y, además, eso sería una decisión del Concejo de Medellín, eso creemos que es lo prudente y lo legal”.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó que, en caso de que ellos deban entrar a intervenir, evaluarían la situación actual de la empresa y se definiría cómo sería la reorganización empresarial, que no implica liquidar la empresa, pero que lo más importante era salvaguardar los recursos.

«La reorganización, como bien habla el señor ministro, no es para asustarse, es una etapa previa y está para salvar las empresas. Nosotros desde la Superintendencia de Sociedades estamos para salvar empresas, no para cerrarlas”.

Por otro lado el senador

Alex Flórez le solicitó a la Procuraduría iniciar una investigación por la falta injustificada de la compañía Tigo

Yo quiero pedirle al superintendente que, en la medida de las funciones que le da la ley, hagamos todo lo necesario por salvar el patrimonio público de los colombianos,

por rescatar lo que más podamos de este mal negocio en el que EPM tiene la posición de socio bobo y no podemos quedarnos más. Hay que rescatar el patrimonio público para invertirlo en otros negocios que sí sean estratégicos” dijo Alex Flórez.

