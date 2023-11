El alcalde de Madrid dice que el argentino Milei no es de ultraderecha

in

São Paulo, 21 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebró en una entrevista con EFE la victoria de Javier Milei sobre el peronismo en las elecciones de Argentina y afirmó que el próximo presidente del país suramericano no es de ultraderecha.

"No creo que sea ultraderecha, es decir, yo creo que las propuestas que está haciendo están más bien en el marco, digamos, del liberalismo más radical", señaló en un hotel de São Paulo, en Brasil, donde este martes asiste a una asamblea de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.

Según Almeida, una de las principales figuras del Partido Popular español, "la cuestión es cómo se define la ultraderecha porque desde el populismo y la extrema izquierda pretenden definir qué es".

El alcalde de la capital española indicó que Argentina se ha pronunciado por un "cambio histórico" al votar por Milei, quien propone un vuelco económico para combatir la inflación, pero también ha cuestionado el número de víctimas de la dictadura militar argentina.

"No es una alternativa menor elegir entre el peronismo y Milei y, por tanto, en esa disyuntiva, el pueblo argentino ha dicho: 'El peronismo no nos vale, ya es demasiado tiempo y no ha hecho más que empobrecer al país", indicó.

Al mismo tiempo, el alcalde defiende que hay que "dar tiempo" al nuevo mandatario para implementar algunas de sus políticas más polémicas, como la dolarización de la economía o la eliminación del Banco Central, y luego evaluar los resultados de las mismas.

"Es obvio que no es lo mismo estar en la oposición que estar en el Gobierno y que cuando uno está en el Gobierno el proceso de toma de decisiones se ve desde una óptica distinta", afirmó.

Por: EFE