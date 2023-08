El «Aifos» de Felipe VI repite triunfo antes de que la flota afronte la Serie Final

in

Palma, 2 ago (EFE).- La flota de barcos participantes en la Copa del Rey Mapfre de vela ha tomado posiciones para afrontar a partir de este jueves y hasta el sábado la Serie Final, entre ellos el "Aifos" de Felipe VI, que saldrá en la tercera posición de la clase Majorica ORC 1 tras ganar este miércoles su segunda prueba consecutiva.

La embarcación TP52 de la Armada Española, con el monarca como un tripulante más, comenzará la fase decisiva con 3 puntos, por detrás del líder en la Fase Previa, el Club Swan 42 "Palibex-Elena Nova" (1 punto), y el segundo en la clasificación, el Swan 45 argentino "From Now On" (2 puntos).

Este año el "Aifos", patroneado por el almirante gallego Jaime Rodríguez-Toubes, ha elevado su rendimiento en los campos de regata de la bahía de Palma y tiene grandes opciones de luchar por una Copa del Rey Mapfre que siempre se le ha resistido.

En 2022, la embarcación en la que regatea el rey Felipe VI afrontó las series decisivas situado en la séptima posición, lejos de los puestos de podio.

La parrilla de salida para este jueves quedó definida en las ocho clases de la competición náutica.

Además de los ORC 1, los líderes en el ecuador de la competición náutica en el resto de clases son: "Teatro Soho CaixaBank" (ORC 2), Scugnizza Ca`n Eduardo (ORC 3); "Just the Job" (ORC 4); "Pez de Abril" (ClubSwan 42); "Cuerdileone" (ClubSwan 50); "Patakin" (Herbalife J-70); "Citanias" (Mallorca Sotheby's Women's Cup).

El único cambio en los lideratos de cada una de las ocho clases se registró en la prueba femenina tras la excelente regata del "Citanias" (RCN Vigo), de Patricia Suárez, que arrebató el primer puesto al "Dorsia Covirán" de Nuria Sánchez.

Por ello, empezará al frente de su clase en el inicio de una "nueva" Copa del Rey Mapfre a partir de este jueves.

"A medida que pasan los días la flota va cogiendo un poco más de nivel, nos vamos acostumbrando un poco más al barco y al campo de regatas", declaró Patricia Suárez.

"Hoy estaba todo un poquito más apretado. Cometer un error te hace pasar del primero al cuarto muy rápido. Creo que hemos acertado un poquito más que el "Dorsia" y eso es lo que nos ha dado esa ventaja para poder pasar primeras de grupo. Ahora tenemos que evitar errores en las finales", precisó.

Este miércoles, en el tercer día de competición, quedó resuelta la Serie Previa en todas las categorías. Por ello, cada equipo comenzará la Serie Final con un número de puntos equivalente a la posición que han ocupado al término de esta jornada.

La flota volverá a distribuirse en tres áreas por la bahía de Palma en la fase decisiva. El Comité de Regata ha diseñado un recorrido de 30 millas náuticas para los Majorica ORC 1 y 2, y de 25 millas náuticas para los Majorica ORC 3 y 4.

Si se cumple la previsión, disfrutarán de condiciones similares a las de este miércoles, con intensidades de 9 a 12 nudos de componente sur-suroeste a partir de mediodía en la bahía de Palma.

Por: EFE