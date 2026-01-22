Resumen: Al llegar al lugar, la patrulla de la Policía Metropolitana se encontró con una escena de alta tensión. La comunidad tenía retenido a un hombre de 28 años, señalado como el autor material del crimen y quien fue entregado a los uniformados, junto con una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y 26 cartuchos para la misma.

¡El agresor fue capturado! Carnicero fue asesinado en el municipio de Caldas y en video quedó

Minuto30.com .- Un violento mediodía se registró en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, en el barrio Olaya Herrera. Un reconocido carnicero del sector fue asesinado al interior de su propio establecimiento comercial por un sujeto que fue capturado tras una fuerte reacción de la ciudadanía.

Los hechos se desencadenaron tras una ráfaga de disparos que alertó a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la línea de emergencia.

Comunidad interceptó al presunto sicario

Al llegar al lugar, la patrulla de la Policía Metropolitana se encontró con una escena de alta tensión. La comunidad tenía retenido a un hombre de 28 años, señalado como el autor material del crimen y quien fue entregado a los uniformados, junto con una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor y 26 cartuchos para la misma.

Antes de ser entregado a la autoridad, el presunto sicario fue agredido violentamente por los testigos del hecho. El sujeto presentaba múltiples golpes contundentes en la cabeza y el rostro.

Debido a la gravedad de las lesiones recibidas durante el intento de linchamiento, el capturado fue trasladado a un centro hospitalario de la localidad, donde recibe atención médica bajo estricta custodia policial.

La víctima: Un hombre trabajador

El hoy occiso, de 42 años, se encontraba cumpliendo su jornada laboral cuando el sicario ingresó al local y, sin mediar palabra, disparó en su contra. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, la gravedad de las heridas provocó su deceso en el sitio.

Las autoridades ya iniciaron el proceso para establecer los móviles de este asesinato. Se investiga si el ataque está relacionado con extorsiones al sector comercio o si obedece a un tema de intolerancia o venganza personal.