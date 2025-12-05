El adolescente Esamuel de 15 años se extravió en Moravia: su familia lo busca

Resumen: Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Esamuel Guerra Marín puede comunicarse de inmediato
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Esamuel Guerra Marín, un adolescente de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de diciembre de 2025 en el barrio Moravia de Medellín, Antioquia.
Esamuel es de contextura mediana, piel blanca, y tiene el rostro redondo. Sus características físicas incluyen cabello castaño claro, corto y ondulado. Una seña particular importante es que usa gafas permanentes y tiene un lunar en la cadera izquierda. Se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.
Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Esamuel Guerra Marín puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación a los números: teléfono fijo 5903108 (extensión 42017) o al celular 3185321745.
