Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
    El adolescente Esamuel de 15 años se extravió en Moravia: su familia lo busca

    El menor se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de diciembre de 2025

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Esamuel Guerra Marín puede comunicarse de inmediato

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Esamuel Guerra Marín, un adolescente de 15 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de diciembre de 2025 en el barrio Moravia de Medellín, Antioquia.

    Esamuel es de contextura mediana, piel blanca, y tiene el rostro redondo. Sus características físicas incluyen cabello castaño claro, corto y ondulado. Una seña particular importante es que usa gafas permanentes y tiene un lunar en la cadera izquierda. Se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición.

    Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Esamuel Guerra Marín puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación a los números: teléfono fijo 5903108 (extensión 42017) o al celular 3185321745.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


