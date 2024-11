Nueva York, 12 feb (EFE).- El actor estadounidense de origen mexicano Pepe Serna, uno de los primeros chicanos en Hollywood y cuya larga trayectoria en el cine incluye la icónica 'Scarface' (1983), opinó este lunes que actualmente son las mujeres quienes impulsan la representación latina en Hollywood.

"Cuando llegué yo, nomás habíamos como unos diez (actores latinos) que estábamos siempre trabajando. Ahora, las mujeres para mí son las que están avanzando el movimiento", dijo el intérprete texano de 79 años a EFE en una entrevista virtual por el estreno de su documental 'Pepe Serna: life is art'.

Ese trabajo sobre su vida y carrera, dirigido por Luis Reyes y que se estrena en plataformas digitales en EE.UU. y México el 21 de febrero, aborda cómo Serna sobresalió en una época de escasez de papeles para los latinos aparte de los estereotípicos, de narcotraficante o matón, que aún hoy persisten.

Serna echa la vista atrás y cuenta que los guiones en español que les daban a los actores latinos hace años eran "puras locuras", puesto que los guionistas quizás solo conocían "un poquito de italiano", y al intentar pedir correcciones eran desautorizados: "No, tú no eres el escritor, nosotros sabemos", lamenta.

"Ahí se iba el pleito: con representarnos así, de puros papeles de cholos. Todavía sigue lo mismo, porque en las series de televisión como 'Narcos', 'Queen of the south'…Todo es lo mismo, no (trata) de gente con confianza y educación", comenta el artista, que acumula un centenar de títulos de cine.

Precisamente uno de los más conocidos es el del gánster Ángel Fernández, el amigo del personaje Tony Montana que murió desmembrado en la cinta 'Scarface', y que aborda entre la broma y la seriedad en el documental, explicando que era reflejo de la falta de oportunidades o "ejemplos positivos" para los chicanos.

No obstante, hoy ve aquel papel como "puerta a la conversación" con las nuevas generaciones, a las que anima a preguntarse quiénes son, la historia de sus familias y ver que hay mucho por contar sobre la "riqueza" de las Américas y sus culturas indígenas.

En ese sentido, Serna destaca a dos directoras con las que ha trabajado recientemente, y que participan en el documental, como impulsoras de un cambio: Gloria Calderón Kellett, de origen cubano, creadora de la serie "With Love", y Eva Longoria, que se estrenó detrás de cámara en el filme "Flamin' Hot".

"Fue interesante ver lo que están haciendo ellas y todas las demás; Eva es como la 'mentor' para todas, más para las mujeres, porque le piden ayuda", manifiesta sobre la actriz, a quien considera una buena amiga y con quien comparte su ciudad de origen, Corpus Christi.

Poniendo como ejemplo a Longoria, la "madrina de las latinas", reitera que en las mujeres "está la fuerza": "Son las mujeres las que están avanzando en nuestras culturas, los hombres siempre están para avanzarse a ellos mismos, porque son los machos… (…) Yo nunca he sido así, hay que ayudarnos el uno al otro".

Serna, que expresa cariño por sus últimos papeles en "películas cortas", participó en películas como 'Car Wash' con Richard Pryor, 'Postcards from the Edge', con Meryl Streep, 'The Jerk' con Steve Martin y 'Downsizing' con Matt Damon.

A lo largo de su carrera el actor ha trabajado al mando de grandes cineastas como Brian De Palma, Clint Eastwood, John Schlesinger, Dalton Trumbo, Roger Corman, Henry Hathaway, William Friedkin y Dick Donner.

Con palpable buen ánimo, desde su casa en California, Serna asegura estar bien tras haber sido diagnosticado con cáncer hace unos años y agradece especialmente el apoyo y la sonrisa de su esposa Diane, con la que lleva casado casi 55 años.

Nora Quintanilla

Por: EFE