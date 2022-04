El actor Alain Delon solicitó la eutanasia

in

El actor francés Alain Delon ha solicitado la eutanasia. Así lo confirmó en una entrevista su hijo, Anthony, mientras promocionaba su autobiografía, ‘Entre chien et loup’.

El reconocido intérprete de 86 años ha compartido un comunicado en el que se ha despedido del público. «Doy las gracias a todos aquellos que me han acompañado en todos estos años», señaló el actor de recordado por sus papeles en ‘A pleno sol’ y ‘El gatopardo’.

Luego de que su hijo hablara sobre sus intenciones, el actor le comunicó a sus fans cuales eran sus intensiones.

«Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon», el actor en un comunicado después de que su hijo informase de su intención de someterse a un suicidio asistido.

“Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”, lamentó Alain Delon.