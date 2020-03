El aclamado dramaturgo de Broadway Terrence McNally muere por coronavirus

El aclamado dramaturgo estadounidense Terrence McNally, autor de icónicas obras de teatro musical como “Kiss of the Spider Woman” y “Ragtime”, se convirtió el martes en uno de los artistas más famosos que han fallecido como consecuencia del coronavirus.

Su portavoz Matt Polk informó que el escritor de 81 años, quien vivía en la ciudad floridiana de Sarasota (EE.UU.) con su esposo, el productor de teatro Tom Kirdahy, murió debido a complicaciones derivadas del COVID-19.

“La pérdida de Terrence McNally nos ha roto el corazón. Se fue un gigante en nuestro mundo, quien dominó obras musicales y dramáticas con excelencia. Estamos agradecidos por su increíble obra y su indomable amabilidad”, dijo.

McNally, que padeció cáncer de pulmón y tenía problemas crónicos en su sistema respiratorio, fue una de las voces más potentes en el teatro estadounidense contra la discriminación de las personas de la comunidad LGBTQ y los enfermos de sida en los años 80.

Además de obras como Anastasia (2017), “Mothers and Sons” (2014), “Catch Me If You Can” (2011), “Master Class” (1995, 2011), “Ragtime” (1998, 2009), “The Full Monty” (2000), “Corpus Christi” (1997) “Love! Valour! Compassion!” (1995), “Kiss of the Spider Woman” (1993)o “And Things That Go Bump in the Night” (1965), entre muchas otras, McNally también incursionó en el cine.

Algunas de sus películas más conocidas fueron “The Ritz” (1976), “Frankie and Johnny” (1991) y “Love! Valour! Compassion!” (1997).

Asimismo, estuvo detrás de telefilmes como “Andre’s Mother” (1990), “The Last Mile” (1992), “Common Ground” (2000) y “Mama Malone” (1984).

En 2018, la televisión pública de Estados Unidos estrenó un documental sobre la vida del dramaturgo con el nombre de “Every Act of Life”, en el que dieron testimonio sobre su impacto estrellas de la talla de Nathan Lane, Bryan Cranston, Edie Falco, John Glover, Larry Kramer, Marin Mazzie, Audra McDonald, Billy Porter, Micah Stock, Meryl Streep y Richard Thomas.

McNally es una de las figuras más reconocidas que ha fallecido durante la actual pandemia generada por el COVID-19, una enfermedad que ya deja en el mundo 372.757 contagiados y unos 16.231 muertos, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EFE