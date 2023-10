El Abierto de Río anuncia al español Carlos Alcaraz como su primera atracción para 2024

in

Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- La organización del Abierto de Río de Janeiro anunció este martes al tenista español Carlos Alcaraz, campeón del torneo en 2022 y finalista en 2023, como su primera atracción para la edición de 2024, que se disputará entre el 17 y el 25 de febrero en las canchas de tierra batida del Jockey Club Brasileño.

"El primer confirmado del Abierto de Río 2024 solo podría ser él: Carlos Alcaraz. En su cuarta participación en nuestro torneo, Carlitos ya anota puntos: él quiere ver al público brasileño apoyándolo mucho", informó la organización del único ATP 500 de Sudamérica en un mensaje en sus redes sociales.

Alcaraz, actualmente el número dos del mundo, conquistó el Abierto de Río en 2022, el primer título ATP 500 de su carrera, en una final en que se impuso al argentino Diego Schwartzman, y llegó a la final de la edición de este año, en la que cayó ante el británico Cameron Norrie.

"Quería anunciarles que en 2024 voy a volver a jugar el Abierto de Río. Es un torneo que me encanta disputar por todo lo que he conseguido y por que me encanta jugar ante el público brasileño", afirmó el joven tenista español en un vídeo publicado por la organización en sus redes.

El murciano de 20 años, una de las mayores revelaciones del tenis en los últimos años y que es comparado por sus éxitos precoces a su compatriota Rafael Nadal, disputará por cuarta vez el torneo carioca.

Alcaraz ha manifestado en varias oportunidades que tiene un cariño especial por el Abierto de Río, ya que fue en esta ciudad brasileña, cuando tenía 16 años y disputaba el torneo gracias a una invitación especial, que conquistó su primera victoria en un torneo ATP en su carrera.

Fue en 2020 y entonces se impuso por 2-1 a su compatriota Albert Ramos.

Por: EFE