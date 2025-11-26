Menú Últimas noticias
    El 23 de noviembre se perdió el rastro de Juan Camilo ¿sabes algo de él?

    Familiares y amigos están llevando a cabo una intensa búsqueda y ruegan por cualquier información

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Familiares y amigos están llevando a cabo una intensa búsqueda y ruegan por cualquier información sobre Juan Camilo Alzate

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Se solicita la colaboración ciudadana para encontrar a Juan Camilo Alzate Aristizábal, cuyo rastro se perdió el pasado 23 de noviembre de 2025 en el barrio Manrique, perteneciente a la Comuna 3 de Medellín.

    Familiares y amigos están llevando a cabo una intensa búsqueda y ruegan por cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, con la esperanza de hallarlo pronto, sano y salvo.

    Si sabes algo de Juan Camilo comunícate urgente al whatsapp 3242909801.

