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    Ejército rescató 45 civiles secuestrados por el ELN y habilitó el paso en la vía Quibdó – Medellín

    En el operativo murieron dos soldados, que dieron sus vidas por la población civil

    Publicado por: SoloDuque

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    Ejército rescató 45 civiles secuestrados por el ELN y habilitó el paso en la vía Quibdó – Medellín

    Resumen: El dramático episodio tuvo lugar en horas de la mañana, cuando integrantes del grupo criminal perpetraron una acción terrorista y bloquearon el estratégico corredor vial que comunica a la ciudad de Medellín

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    En una impecable operación militar, la Séptima División del Ejército Nacional logró este martes el rescate de 45 personas —entre ellas cuatro menores de edad— que habían sido secuestradas por la guerrilla del ELN en el departamento del Chocó.

    La misión dejó el lamentable saldo de dos valerosos soldados fallecidos en combate.

    El dramático episodio tuvo lugar en horas de la mañana, cuando integrantes del grupo criminal perpetraron una acción terrorista y bloquearon el estratégico corredor vial que comunica a la ciudad de Medellín con Quibdó.

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    Evacuación aérea y trabajo conjunto

    Ante la grave amenaza contra la población civil, las autoridades desplegaron un operativo planeado detalladamente, priorizando el respeto absoluto por los derechos humanos. Gracias a una rápida articulación entre las tropas terrestres, la Aviación del Ejército y el apoyo táctico de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se logró asegurar el área y liberar a los rehenes.

    Los 45 civiles rescatados de la zona de peligro fueron evacuados de inmediato a bordo de helicópteros militares, llegando sanos y salvos a las instalaciones de la Décima Quinta Brigada (Brigada 15) en Quibdó, donde recibieron el acompañamiento necesario tras las horas de terror.

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    El sacrificio de dos héroes

    A través de un comunicado oficial, el Ejército Nacional expresó su profundo dolor por el asesinato de dos de sus hombres durante la operación.

    «Aunque esta misión deja el profundo dolor por el sacrificio de dos héroes de la patria, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber para proteger a la población civil, el Ejército mantiene firme su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares sostenidas», señaló la institución.

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    Restablecen la movilidad en la vía

    A la par del exitoso rescate, las labores de aseguramiento del área permitieron recuperar el control territorial de la carretera. Las autoridades confirmaron que, a esta hora, se encuentra completamente habilitado el tránsito por la vía que comunica a Quibdó con El Carmen de Atrato.

    Las Fuerzas Militares continúan en la zona garantizando las condiciones de seguridad necesarias para proteger a la población y evitar nuevas incursiones armadas de estos grupos terroristas.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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