Ejército refuerza la seguridad en Barrio Antioquia: un capturado y material explosivo incautado

En un despliegue de autoridad y control territorial, el Ejército Nacional adelantó acciones operativas en el sector de Barrio Antioquia, que permitieron afectar las estructuras delincuenciales que operan en esta zona de la ciudad.

Estas intervenciones hacen parte de una estrategia para recuperar la tranquilidad en puntos críticos y fortalecer la presencia institucional en el territorio.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó que durante los operativos, se incautaron estupefacientes y municiones de diferentes calibres, golpeando las rentas criminales que afectan la seguridad del sector. Asimismo, se logro la captura en flagrancia de una persona, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Adicionalmente, las autoridades decomisaron pólvora y material explosivo, una acción clave para la prevención de riesgos durante la temporada decembrina y para la protección de la comunidad.

Las autoridades reiteraron que mantendrán la presencia en las calles mediante acciones contundentes y coordinadas, orientadas a garantizar el orden, la seguridad y la convivencia ciudadana.