Ejército Nacional benefició a 650 personas en jornada de apoyo al desarrollo en Amalfi, Antioquia

Resumen: Esta actividad es la primera del año que realiza la Décima Cuarta Brigada en su área de responsabilidad, y se espera adelantar dos más durante el 2026

Gracias a la unión de esfuerzos entre la Décima Cuarta Brigada, la Alcaldía Municipal, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y demás entidades del sector público y privado, fue posible poner a disposición de la comunidad diversos servicios y actividades recreativas.

A más de 140 kilómetros de la capital de Antioquia se encuentra el municipio de Amalfi, el cual se destaca por sus riquezas hídricas y hermosos paisajes naturales. Este territorio se convirtió en el epicentro de una gran actividad de atención, con una amplia oferta de servicios y espacios lúdicos, liderada por los soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 42 Batalla de Bomboná, en articulación con el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 7, así como con la participación del hospital municipal, la Fundación Amprovol, la Cooperativa Riachón, Asocomunal, la ONG Asperla, entre otras entidades.

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población del Nordeste antioqueño, se ofrecieron servicios de salud como medicina general, fisioterapia, enfermería, odontología, psicología, nutrición, vacunación, citología y entrega de medicamentos. Asimismo, se brindaron asesorías jurídicas, servicios de belleza, atención social y acceso a programas institucionales.







A su vez, se realizó la entrega de regalos y donaciones, así como actividades lúdico-recreativas a cargo de los soldados de Acción Integral, quienes generaron espacios de diversión y sano esparcimiento para niñas, niños y adolescentes, con el acompañamiento de la Policía Comunitaria. Esto permitió fortalecer el tejido social y reafirmar el compromiso institucional con el bienestar de los colombianos.

Por su parte, la secretaria de Gobierno municipal, Luisa María Estrada, expresó su agradecimiento a las instituciones por hacer posible esta actividad y señaló: «Agradecemos al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y al hospital del municipio de Amalfi por hacer parte de esta jornada de apoyo al desarrollo, que permite brindar diversos servicios a la comunidad amalfitana, una población que ha sufrido múltiples vulneraciones de derechos humanos».

Esta actividad es la primera del año que realiza la Décima Cuarta Brigada en su área de responsabilidad, y se espera adelantar dos más durante el 2026, llevando la presencia institucional a las poblaciones con las necesidades más sentidas.

El Ejército Nacional continuará trabajando por la protección de la población civil, así como impulsando estrategias que permitan beneficiar a las comunidades más vulnerables y de zonas apartadas del territorio.