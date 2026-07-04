¡Les quemaron las herramientas! Ejército ataca la minería ilegal del Clan del Golfo en Puerto Triunfo

Resumen: Se presume que esta actividad ilegal estaría al servicio de las economías ilícitas de la Subestructura Pacificadores de Samaná.

En desarrollo de operaciones militares orientadas a combatir las economías ilícitas de los grupos armados organizados con injerencia en el Magdalena Medio antioqueño, tropas de la Décima Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada Contra la Minería Ilegal y con el acompañamiento judicial de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo una ofensiva contra la extracción ilícita de yacimientos mineros en el corregimiento de Puerto Perales, municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.

Durante la operación fueron intervenidas cuatro unidades de producción minera a cielo abierto, así como también se realizó la inutilización controlada de cuatro clasificadoras, diez motobombas, una planta eléctrica y cerca de 300 metros de manguera utilizados para el desarrollo de esta actividad ilegal. Se estima que estos elementos tendrían un valor superior a los 68 millones de pesos.

Este lugar, que presuntamente estaría al servicio de las finanzas criminales del grupo armado organizado Clan del Golfo, generaba una producción estimada de 16.200 gramos de oro al mes, con un valor cercano a los 8.568 millones de pesos dentro del comercio ilícito.

A través de este importante resultado se logra una afectación significativa a las rentas de esta estructura criminal, limitando su capacidad para adquirir material de guerra y ejecutar acciones delictivas que atentan contra la seguridad y tranquilidad de la población civil.

Asimismo, se contribuye a mitigar los daños ambientales ocasionados por esta actividad ilegal, entre ellos la contaminación de fuentes hídricas, la remoción indiscriminada de tierra y la afectación de los ecosistemas. Se estima que la recuperación ambiental de las áreas impactadas podría tardar aproximadamente 30 años.

El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares enfocadas en combatir las fuentes de financiación de los grupos armados organizados y, al mismo tiempo, contribuir a la protección de los recursos naturales.