Resumen: Tras fuertes combates en zona rural del municipio de San Alberto, las tropas lograron la captura de cuatro presuntos integrantes de este grupo armado. El presidente Abelardo De La Espriella reafirmó su política de “cero tregua” contra la criminalidad.

«Por la razón o por la fuerza»: Ejército asesta duro golpe a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra en el Cesar

Minuto30.com .- La ofensiva de las Fuerzas Militares contra las estructuras del crimen organizado dejó un nuevo y contundente resultado en el nororiente del país. En las últimas horas, unidades del Ejército Nacional sostuvieron intensos combates contra miembros de las autodenominadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra, logrando desestabilizar el accionar de este grupo en el departamento del Cesar.

El enfrentamiento armado tuvo lugar específicamente en la vereda Monterrey, jurisdicción del municipio de San Alberto, un corredor estratégico que estas estructuras intentan utilizar para el control territorial y el desarrollo de economías ilícitas.

Balance de la operación militar

Tras lograr la superioridad en el terreno, las tropas del Ejército Nacional consolidaron la zona y reportaron los siguientes resultados operativos:

Capturas: Cuatro (4) presuntos integrantes de la estructura criminal fueron detenidos en flagrancia. Según el reporte oficial, uno de los individuos resultó herido durante el intercambio de disparos y fue auxiliado por los enfermeros de combate bajo los protocolos de Derechos Humanos.

Material incautado: En poder de los capturados se halló un arsenal bélico y logístico compuesto por seis (6) pistolas, abundante munición de diferentes calibres, equipos de comunicación e intendencia (chalecos y prendas de uso privativo).

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

“El Estado nunca más se arrodillará”

El exitoso operativo militar fue destacado directamente por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien a través de sus canales oficiales envió un vehemente mensaje a los grupos al margen de la ley que operan en las diferentes regiones del país.

Haciendo eco de su política de seguridad de mano dura, el jefe de Estado advirtió que no habrá espacios de negociación pasiva con el crimen organizado:

«La orden es clara: sin tregua contra las estructuras criminales que amenazan la seguridad de los colombianos. Los vamos a acabar, por la razón o por la fuerza. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia», sentenció el mandatario.

Las Fuerzas Militares y de Policía mantienen el despliegue operativo y de inteligencia en los límites entre el Cesar, Santander y Norte de Santander para prevenir represalias y garantizar la tranquilidad de las comunidades campesinas.