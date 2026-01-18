Ejército detonó de manera controlada explosivos que etaban en la vía que lleva de Medellín a Anorí. Captura de Video

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El hallazgo de estos explosivos se da en un momento crítico para la región, donde las estructuras criminales intentan ejercer control sobre las vías

Ejército frustró atentado con explosivos en la vía Anorí – Medellín y quedó en video

Minuto30.com .- Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional lograron neutralizar una grave amenaza terrorista en el Nordeste antioqueño. Soldados de la Décima Cuarta Brigada ubicaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en la vía que comunica al municipio de Anorí con Medellín.

Según el reporte oficial, los dispositivos fueron instalados por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 36, quienes pretendían atentar contra la fuerza pública o la población civil que transita por este corredor estratégico.

Operación de alta precisión

Una vez recibida la alerta ciudadana, personal experto en explosivos (EXDE) de la unidad se desplazó hasta el punto indicado para realizar el procedimiento bajo estrictos protocolos de seguridad:

Ubicación: Vía principal Anorí – Medellín.

Material: Dos artefactos explosivos de fabricación improvisada.

Responsables: GAOR Estructura 36.

Resultado: Destrucción controlada sin daños colaterales ni afectación a uniformados.

Protección a transportadores y residentes

Con esta maniobra, el Ejército evitó que campesinos, comerciantes y transportadores que se movilizan diariamente hacia la capital antioqueña resultaran heridos. Las autoridades recalcaron que estas trampas mortales violan el Derecho Internacional Humanitario, al ser armas no convencionales que no distinguen entre combatientes y civiles.

“Con esta operación militar se evitó que residentes y transportadores que se movilizan por este importante corredor vial resultaran afectados”, señaló el comando de la Séptima División a través de sus canales oficiales.

Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

Seguridad reforzada en la zona

El hallazgo de estos explosivos se da en un momento crítico para la región, donde las estructuras criminales intentan ejercer control sobre las vías. El Ejército Nacional ha reforzado la presencia de patrullas sobre la vía a Anorí para garantizar el libre tránsito de los ciudadanos en este inicio de semana.

#LoÚltimo | Gracias a información suministrada por la comunidad, soldados de la #Brigada14 del @COL_EJERCITO ubicaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados, instalados por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 36. El… pic.twitter.com/k5TjuecdjK — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) January 18, 2026

Aquí más Noticias de Antioquia