Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Ejército frustró atentado con explosivos en la vía Anorí – Medellín y quedó en video

    El Ejército Nacional ha reforzado la presencia de patrullas sobre la vía a Anorí

    Publicado por: SoloDuque

    explosivos via anori
    Ejército detonó de manera controlada explosivos que etaban en la vía que lleva de Medellín a Anorí. Captura de Video
    Ejército frustró atentado con explosivos en la vía Anorí – Medellín y quedó en video

    Resumen: El hallazgo de estos explosivos se da en un momento crítico para la región, donde las estructuras criminales intentan ejercer control sobre las vías

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional lograron neutralizar una grave amenaza terrorista en el Nordeste antioqueño. Soldados de la Décima Cuarta Brigada ubicaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en la vía que comunica al municipio de Anorí con Medellín.

    Según el reporte oficial, los dispositivos fueron instalados por integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 36, quienes pretendían atentar contra la fuerza pública o la población civil que transita por este corredor estratégico.

    Operación de alta precisión

    Una vez recibida la alerta ciudadana, personal experto en explosivos (EXDE) de la unidad se desplazó hasta el punto indicado para realizar el procedimiento bajo estrictos protocolos de seguridad:

    Ubicación: Vía principal Anorí – Medellín.

    Material: Dos artefactos explosivos de fabricación improvisada.

    Responsables: GAOR Estructura 36.

    Resultado: Destrucción controlada sin daños colaterales ni afectación a uniformados.

    Protección a transportadores y residentes

    Con esta maniobra, el Ejército evitó que campesinos, comerciantes y transportadores que se movilizan diariamente hacia la capital antioqueña resultaran heridos. Las autoridades recalcaron que estas trampas mortales violan el Derecho Internacional Humanitario, al ser armas no convencionales que no distinguen entre combatientes y civiles.

    “Con esta operación militar se evitó que residentes y transportadores que se movilizan por este importante corredor vial resultaran afectados”, señaló el comando de la Séptima División a través de sus canales oficiales.

    Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

    Seguridad reforzada en la zona

    El hallazgo de estos explosivos se da en un momento crítico para la región, donde las estructuras criminales intentan ejercer control sobre las vías. El Ejército Nacional ha reforzado la presencia de patrullas sobre la vía a Anorí para garantizar el libre tránsito de los ciudadanos en este inicio de semana.

    Aquí más Noticias de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.