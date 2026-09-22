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Resumen: El Ejército Nacional enfatizó que este operativo refleja su compromiso con la transparencia institucional y ratificó su política de "cero tolerancia" ante cualquier acto de corrupción

Ejército desarticula red de tráfico de armas conformada por militares retirados que abastecía a criminales en el oriente del país

Minuto30.com .- En un operativo conjunto liderado por el Gaula Militar, en cuatro militares en retiro y dos particulares acusados de concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Comando del Ejército Nacional, los detalles de la operación y el modus operandi de la red criminal son los siguientes:

Liderada desde prisión: Las labores de inteligencia revelaron que la red externa era coordinada directamente por un líder de la organización criminal que se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Sustracción de arsenal: La estructura se dedicaba al robo sistemático de piezas de armamento, municiones y accesorios tácticos desde el interior de diferentes unidades militares del país.

Destino a grupos armados: El material de guerra hurtado era transportado y comercializado ilícitamente para abastecer a las estructuras criminales que delinquen en los departamentos de Meta y Guaviare.

Operativo simultáneo: Las detenciones de los seis implicados se hicieron efectivas de manera simultánea en las ciudades de Ibagué, Armenia, Florencia, Villavicencio y Bogotá, quedando a disposición de las autoridades para su judicialización.

Frente a estos hechos, el Ejército Nacional enfatizó que este operativo refleja su compromiso con la transparencia institucional y ratificó su política de «cero tolerancia» ante cualquier acto de corrupción que atente contra los principios y el marco jurídico de las Fuerzas Militares.