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    Ejército desarticula red de tráfico de armas conformada por militares retirados que abastecía a criminales en el oriente del país

    La estructura se dedicaba al robo sistemático de piezas de armamento, municiones y accesorios tácticos para venderlos a la guerrilla en Meta y Guaviare

    Publicado por: SoloDuque

    armas exmilitares portada
    Ejército desarticula red de tráfico de armas conformada por militares retirados que abastecía a criminales en el oriente del país

    Resumen: El Ejército Nacional enfatizó que este operativo refleja su compromiso con la transparencia institucional y ratificó su política de "cero tolerancia" ante cualquier acto de corrupción

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    Minuto30.com .- En un operativo conjunto liderado por el Gaula Militar, enarmascuatro militares en retiro y dos particulares acusados de concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por el Comando del Ejército Nacional, los detalles de la operación y el modus operandi de la red criminal son los siguientes:

    Liderada desde prisión: Las labores de inteligencia revelaron que la red externa era coordinada directamente por un líder de la organización criminal que se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

    armas

    Sustracción de arsenal: La estructura se dedicaba al robo sistemático de piezas de armamento, municiones y accesorios tácticos desde el interior de diferentes unidades militares del país.

    Destino a grupos armados: El material de guerra hurtado era transportado y comercializado ilícitamente para abastecer a las estructuras criminales que delinquen en los departamentos de Meta y Guaviare.

    armas

    Operativo simultáneo: Las detenciones de los seis implicados se hicieron efectivas de manera simultánea en las ciudades de Ibagué, Armenia, Florencia, Villavicencio y Bogotá, quedando a disposición de las autoridades para su judicialización.

    Frente a estos hechos, el Ejército Nacional enfatizó que este operativo refleja su compromiso con la transparencia institucional y ratificó su política de «cero tolerancia» ante cualquier acto de corrupción que atente contra los principios y el marco jurídico de las Fuerzas Militares.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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